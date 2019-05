Kirittäret repi taas pisteet, ja kauden juoksuero on jo brutaali – pelinjohtajan mukaan sää määrittelee ensi viikon tasonmittaripelien tahdin

Jyväskylän Kirittäret otti vakuuttavan voiton kauden ensimmäisestä vierasottelustaan naisten Superpesiksessä, kun se kaatoi Rauman Feran jaksoin 0–2 (1–4, 1–3).

Varsinaista hätää ei tälläkään kertaa ollut, vaikka numerot eivät olleetkaan samanlaisia murskajaisia kuin kaksi edellistä peliä.

– Ensimmäinen jakso oli meiltä erittäin hyvää ulkopeliä. Toisella jaksolla tuli virheitä vääränotossa. Mikä oli tärkeää, pelasimme toisellakin jaksolla hyvin ulkona Rauman päästyä painostamaan. Olimme pelin päällä ulkopelissä koko ajan, Kirittärien pelinjohtaja Jussi "Nalle" Viljanen kertoo.

Jyväskyläläiset olisivat voineet jopa tehdä enemmänkin juoksuja avausjaksolla. Toisessa vuoroparissa juoksut jäivät sekunnin kymmenyksistä kiinni.

– Suunnat olivat vähän hukassa. Jos lyönnit olisivat menneet pikkuisen sivuun, niistä olisi tullut juoksuja, Viljanen kertoo.

Avausjakson nimi oli Emma Sallinen kahdella lyödyllä ja yhdellä tuodulla juoksulla. Toisellakin jaksolla Sallinen avasi pelin. Päätösvuorossa Emma Körkkö ja Iina Valkeejärvi kotiuttivat Ella Korpelan ja Eeva Mäki-Maukolan.

Kolmostilanteet Kirittäret vei 13–7.

Ensimmäisestä kolmesta pelistä Kirittäret kaivoi täydet yhdeksän pistettä, vieläpä juoksuerolla 48–5. Helppojen läpsyttelyiden aika loppunee keskiviikkona, kun vastaan asettuu Lapuan Virkiä.

– Omaan sisäpeliin saa keskittyä. Siellä on hyvä etukenttä. Lukkari (Jenna) Kammi-Rahnaston kanssa pärjääminen on yksi asia. Tänään tuli ehkä vähän liikaa laittomia näppejä, siinäkin on yksi asia. Vaihtotilanteessa kovan lyömisen pelissä on onnistuttava, Viljanen arvioi.

Jos Kirittärien viisi päästettyä juoksua on vakuuttava, on Lapuan kolmekin aikamoinen. Nähdäänkö keskiviikkona vain yhden juoksun jaksoja?

– Jos keli on hyvä ja lämmin eikä ole vastatuuli, molemmilla on sisäpelissä potentiaalia, ja juoksuja kyllä tulee. Jos keli on kylmä ja on vastatuuli, sitten on vähäjuoksuinen peli luvassa, Viljanen punnitsee vaihtoehtoja.

Jyväskylän ensi viikko huipentuu sunnuntaiseen Manse PP -peliin Tampereella. Manse PP hakee revanssia viime kauden finaaleista, jotka Kirittäret vei otteluin 3–0.