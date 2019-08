Kirittäret saa puolivälierissä vastaansa ennakkoluulottomat Tahkon Leidit – ”Pitää olla valmis yllätyksiin”

Naisten Superpesiksessä käynnistyvät viikonloppuna pudotuspelit. Jäljellä ovat siis kahdeksan joukkuetta eli keskiviikkona päättyneen runkosarjan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä seuraavat: Porin Pesäkarhut, Lapuan Virkiä, Kirittäret, Seinäjoen Maila-Jussit, Tampereen Manse PP, Hyvinkään Tahko, Rauman Fera sekä Kempeleen Kiri.



Jyväskylän Kirittäret hävisi viime viikolla Lapuaa vastaan kaksi tasaista ja tasokasta vääntöä. Niinpä Lapua säilytti runkosarjan kakkossijan ja jyväskyläläiset sijoittuivat kolmanneksi. Kirittäret saa vastaansa puolivälieriin Hyvinkään Tahkon, joka sijoittui runkosarjassa kuudenneksi.



Hyvinkääläiset ovat jatkaneet tällä kaudella nousukiitoaan naisten pesäpallossa. Joukkue nousi pääsarjaan viime kaudeksi, 20 vuoden tauon jälkeen. Vielä vuosi sitten ”Tahkon Leidit” sijoittuivat runkosarjassa toiseksi viimeiseksi, mutta heti toinen peräkkäinen kesä Superpesiksessä toi siis pudotuspelipaikan.



-Tahko on pääsarjataipaleella kehittynyt. Heillä on nuoria omia kasvatteja isoissa rooleissa ja täksi kaudeksi tulleita onnistuneita täsmävahvistuksia. Ennakkoluuloton ryhmä, jota vastaan pitää olla valmis yllätyksiin, tietää Kirittärien 2-pelinjohtaja Petri Kaijansinkko.



Kaijansinkko muistaa hyvin hyvinkääläisten lahjakkaan, 1998-1999-syntyneen ikäluokan, sillä hän työskenteli Tahkon palveluksessa 2012-2013 valmentaen muun muassa C-tyttöjä.



Kirittäret onkin varmasti pistänyt merkille esimerkiksi 20-vuotiaan Pauliina Harisen, joka runkosarjassa ylsi lyöjätilaston seitsemänneksi. Etenijätilastossa paras hyvinkääläinen oli mainiota lukkaripeliä ulkopelissä pyörittänyt, vasta 19-vuotias Anni Heikkilä.



Lapua-tappiot tiputtivat kärkikaksikon kyydistä



Runkosarjan kahdessa keskinäisessä kohtaamisessa Kirittäret oli vahvempi. Hippoksella kesäkuussa Kirittäret oli suorastaan murskaava voittaen 2-0 (9-0, 12-0). Hyvinkäällä runkosarjan loppupuolella Tahko antoi kovemman vastuksen, mutta jyväskyläläiset voittivat 0-2 (2-3, 4-9).



Kaikkiaan Kirittäret pelasi runkosarjassa 24 ottelua, joista se hävisi viisi. Viidestä tappiosta peräti neljä tuli Lapuaa vastaan ja yksi runkosarjan voittaneen Porin kynsissä. Lapua ja Lappeenrannan Pesä Ysit olivat Kirittärien vastustajia niin sanotuissa lisäottelupareissa; siksi Kirittäret kohtasi molemmat tuosta kaksikosta runkosarjan aikana peräti neljä kertaa, muut vastustajat kahdesti.



-Positiivista, että saatiin kotietu puolivälieriin. Toki kotietu myös välieriin olisi ollut hieno juttu. Toisaalta, jos mestaruus on tavoitteena, täytyy voittaa kotona ja vieraissa, Kaijansinkko tuumii.



-Lapuaa vastaan ensimmäinen peli oli huono. Kolme seuraavaa ihan ok, mutta nekin kaikki hävittiin. Turha sitä enää jossitella, vaan ajatukset ovat pudotuspeleissä.



Hukka ja Mäki-Maukola vielä kysymysmerkkejä



Runkosarjan tilastoissa Kirittärien pelaajat napsivat tuttuun tyyliin kärkisijoja. Virpi Hukka voitti etenijätilaston viidettä kertaa urallaan, tuotuja juoksuja kertyi 64. Ella Korpela oli etenijätilaston kolmonen. Lyöjätilastossa paras jyväskyläläinen oli kolmanneksi yltänyt Siri Eskola. Kärkilyönneissä Kirittärille tuli kolmoisvoitto: Emma Körkkö, Korpela ja Hukka. Körkölle tilaston voitto oli uran neljäs.



Runkosarjan päätösottelussa keskiviikkona Kirittärien kokoonpanosta olivat sivussa sekä Virpi Hukka että Eeva Mäki-Maukola.



-Kyse oli sekä lepuutuksesta että ihan oikeista loukkaantumisista, joita pitää nyt katsoa huolella. Toivotaan, että he ovat jo sunnuntaina pelikuntoisia, mutta se selviää vasta viimeisissä valmistavissa treeneissä, Kaijansinkko osasi kertoa perjantaina.



Kirittärien ja Hyvinkään välinen puolivälieräsarja käynnistyy sunnuntaina Jyväskylän Hippoksella. Välieriin etenemiseen vaaditaan kolme voittoa eli pelataan paras viidestä -järjestelmällä.



Kirittärien ja Hyvinkään Tahkon välinen puolivälieräsarja:

*Kirittäret – Tahko Hippoksella su 11.8. klo 16:00

*Tahko – Kirittäret Hyvinkäällä ke 14.8. klo 17:30

*Kirittäret – Tahko Hippoksella la 17.8. klo 16:00

*Tahko – Kirittäret Hyvinkäällä ma 19.8. klo 17:30 (tarvittaessa)

*Kirittäret – Tahko Hippoksella ke 21.8. klo 17:30 (tarvittaessa)