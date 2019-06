Kirittäret sai jopa kuusi pelaajaa naisten Itä–Länsi-otteluun – Mutta miten jääkiekkolegenda Riikka Sallinen liittyy pelaajakattaukseen? – Katso naisten joukkueet tästä!

Kirittäret sai jopa kuusi pelaajaa naisten Itä–Länsi-tähdistöotteluun. Jyväskyläläisistä naisten Idän joukkueeseen pääsivät Virpi Hukka, Emma Körkkö, Siri Eskola, Ella Korpela, Mari Mantsinen ja Eeva Mäki-Maukola. Jo aiemmin ilmoitettiin, että Kirittärien pelinjohtajat Jussi "Nalle" Viljanen ja Petri Kaijansinkko ovat viuhkavastuussa Idälle.

Kirittäret sai eniten pelaajiaan naisten otteluun. Toiseksi eniten edustajia sai Porin Pesäkarhut, viisi. Viime vuoden finalisti Manse PP sai neljä.

Körkkö on jyväskyläläisten kokenein kävijä, sillä ottelu on hänelle jo seitsemäs. Eskolalle kokemus on ensimmäinen.

Koko naisten ottelun rutinoitunein Itä–Länsi-kävijä on Lapuan Virkiän Emmi Viitala, jolle valinta oli yhdeksäs.

Manse PP:tä edustava 16-vuotias Anna Ala-Kauhaluoma valittiin otteluun yhtenä nuorimmista pelaajista kautta aikojen. 16-vuotias pelaaja on nähty tapahtumassa viimeksi 1989, kun jääkiekosta paremmin tunnettu jyväskyläläinen Riikka Nieminen ( os. Sallinen) edusti Idän joukkuetta.

Kirittäret-pelaajista myös Venla Karttunen pääsee Itä–Länsi-viikonlopun hulinoihin. Hän edustaa Lännen joukkuetta B-tyttöjen tähdistöpelissä.

Idän joukkue naisten otteluun

Anna Ala-Kauhaluoma, Manse PP (Tampere), 1. Itä–Länsi

Siri Eskola, Kirittäret, 1. Itä–Länsi

Virpi Hukka, Kirittäret, 6. Itä–Länsi

Ella Korpela, Kirittäret, 2. Itä–Länsi

Emma Körkkö, Kirittäret, 7. Itä–Länsi

Ida Lähde, Manse PP (Tampere), 1. Itä–Länsi

Mari Mantsinen, Kirittäret, 2. Itä–Länsi

Jutta Myllyniemi, Kempeleen Kiri, 1. Itä–Länsi

Eeva Mäki-Maukola, Kirittäret, 5. Itä–Länsi

Henna Peltokangas, Manse PP (Tampere), 3. Itä–Länsi

Marianne Roiha, Pesä Ysit (Lappeenranta), 2. Itä–Länsi

Senni Sallinen, Manse PP (Tampere), 3. Itä–Länsi

Emmi Särkioja, Kempeleen Kiri, 1. Itä–Länsi

Pelinjohtajat

Jussi Viljanen, Kirittäret

Petri Kaijansinkko, Kirittäret

Joukkueenjohtaja Terhi Mets, Oulu

Lännen joukkue naisten otteluun

Emilia Itävalo, Porin Pesäkarhut, 4. Itä–Länsi

Milla Jakonen, Porin Pesäkarhut, 1. Itä–Länsi

Jenna Kammi-Rahnasto, Lapuan Virkiä, 6. Itä–Länsi

Laura Kerola, Seinäjoen Maila-Jussit, 3. Itä–Länsi

Essi Kylli, Lapuan Virkiä, 6. Itä–Länsi

Iina Lehtinen, Lapuan Virkiä, 2. Itä–Länsi

Janette Lepistö, Lapuan Virkiä, 6. Itä–Länsi

Milla Lindström, Porin Pesäkarhut, 4. Itä–Länsi

Susanne Ojaniemi, Porin Pesäkarhut, 4. Itä–Länsi

Susanna Puisto, Porin Pesäkarhut, 5. Itä–Länsi

Kaisaleena Rautakorpi, Lapuan Virkiä, 1. Itä–Länsi

Miia Tervonen, Rauman Fera, 2. Itä–Länsi

Emmi Viitala, Lapuan Virkiä, 9. Itä–Länsi

Pelinjohtajat

Tomi Niskanen, Lapuan Virkiä

Seppo Arbelius, Porin Pesäkarhut

Joukkueenjohtaja Saija-Maria Saari, Seinäjoki