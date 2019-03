Kirittäret tavoittelee Porissa pesäpallon SM-hallimestaruutta – ”Tärkeää nähdä, missä mennään muihin verrattuna”

Kirittäret pelaavat viikonlopun aikana pesäpallon halli-SM-lopputurnauksessa Porissa. Viimeksi jyväskyläläiset ovat voittaneet talvikauden halli-SM-mestaruuden vuonna 2016. Viime talvena Kirittäret saivat hopeamitalit hävittyään halliturnauksen finaaliottelussa Porin Pesäkarhuille.



Toki hallipelit ovat vain valmistautumista kesän Superpesis-kauteen. Viime syksynähän Kirittäret palasivat mestaruuksien tielle erittäin vakuuttavalla pelillä. Seurajohtaja Petri Kaijansinkko on todennut, että ensi kesänä tavoitteena on seurahistorian kymmenes Suomen mestaruus.



– Tämän viikonlopun turnaus on talvikauden kohokohta joukkueelle. Päästään mittauttamaan taso muita huippujoukkueita vastaan. Voitto tavoitteena, mutta yhtä tärkeää on nähdä, missä mennään muihin kesän päävastustajiin verrattuna, pohtii pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen.



Tänään välierissä Kirittäret kohtaa Lapuan Virkiän. Jos Kirittäret voittaa, saa se sunnuntaina halli-SM-finaaliin vastustajaksi voittajan toisesta välieräparista, jossa kohtaavat Porin Pesäkarhut ja Manse PP Tampereelta. Välierien häviäjät pelaavat sunnuntaina pronssiottelussa, joten joka tapauksessa viikonlopun ohjelmassa jokaiselle joukkueelle on kaksi ottelua. Lopputurnaukseen edennyt nelikko on sama kuin viime kesän Superpesiksen kärkinelikko.



– Meidän keskittyminen on nyt täysin Lapua-ottelussa. Valmistaudumme kuin valmistautuisimme kesällä sarjapeliin. Lauantaina aamulla pidetään vielä Jyväskylässä yhteinen lyhyt treeni ja palavereissa on käyty Lapuaa läpi. Sitten sunnuntain sijoitusottelussa pelataan varmaan hieman eri kokoonpanolla – kaikki matkaan lähtevät pääsevät pelaamaan, Viljanen kertoo.



Halli-SM-finaaleihin Kirittäret etenivät voitettuaan Oulussa pelatussa alkusarjaottelussa Kempeleen lukemin 2-0 (5-4, 10-2). Saana Sumen löi viisi juoksua. Tuorein vahvistus, Oulun Lipottarista siirtynyt Siri Eskola löi kolme ja toi kolme juoksua. Kempele-halliottelun iloisimpia asioita oli lisäksi Iina Valkeejärven paluu tosipeleihin. Valkeejärven viime kausi päättyi jo heinäkuussa takareisivammaan.



Kirittärien Superpesis-kausi käynnistyy äitienpäivänä 12. toukokuuta. Viljanen kertoo, että tämän viikonlopun turnauksen jälkeen joukkue pitää noin kuukauden mittaisen fysiikkaan painottuvan harjoittelujakson. Pääsiäisenä joukkue matkaa hiomaan kuvioita perinteiselle etelän leirille Turkin lämpöön.