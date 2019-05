Kirittärien kausi käynnistyy äitienpäivän ilmaisottelulla – hallitseva mestari lähtee sarjaan lähes muuttumattomana

Naisten Superpesiksen kausi käynnistyy Kirittärien osalta äitienpäivän ottelulla sarjanousija Mynämäen Vesaa vastaan. Kirittäret juhlistaa viime kauden Suomen-mestaruutta sekä äitienpäivää tarjoamalla yleisölle vapaan sisäänpääsyn kauden avaukseen.



Naisten pesäpallokesään supersarjan ennakkosuosikkeina lähtee tuttu nelikko. Suurimmiksi mestarisuosikeiksi Pesäpalloliiton tiedotteessa on nimetty Kirittäret ja Porin Pesäkarhut. Kovimmat haastajat ovat Lapuan Virkiä sekä Manse PP.



Pesäkarhut sijoittui viime kaudella pronssille. Joukkue on täksi kaudeksi vahvistunut etenkin lukkariosastolla, kun Noora Matikka siirtyi Poriin. Matikka pelasi tyttönimellään Patrikainen Kirittärissä 2011-2016, ja hänet valittiin vuoden lukkariksi 2014 ja 2016.



– Me ja Pesäkarhut ollaan ne isoimmat suosikit mestaruuteen, ja uskon, että myös Tampere ja Lapua lähtevät mestaruustavoittein. On iso yllätys, jos näistä neljästä ei tule finaalijoukkueet, allekirjoittaa Kirittärien pelinjohtaja Jussi "Nalle" Viljanen.



– Runkosarjassa tulee yksittäisiä pelejä, joissa haastajat voivat tämän nelikon kaataa. Kun playoffeissa sitten pelataan "paras viidestä" -sarjoja, tämä on varmaankin se kovin nelikko, Viljanen täsmentää.



Kirittäret voi lähteä kauteen ilman suurta stressiä. Kokemusta joukkueesta löytyy niin pelinjohdon kuin pelaajiston puolelta. Ykköspelinjohtaja Viljanen rikkoo tällä kaudella 500 superpesisottelun rajan. Kyseisessä tilastossa toisena tulee Kirittärien kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko 361 ottelulla.



Kaikki viime kauden pelaajatilastojen jyväskyläläiset kärkinimet jatkavat Kirittärissä: runkosarjassa etenijätilaston kaksoisvoiton ottaneet Virpi Hukka ja Ella Korpela, kärkilyöntitilaston voittanut ja kapteenina toimiva Emma Körkkö sekä lukkari Mari Mantsinen. Samat nimet tyhjensivät viime syksynä palkintopöydän kauden päätösgaalassa, kun Hukka palkittiin vuoden pesäpalloilijana, Mantsinen vuoden lukkarina ja Körkkö vuoden ulkopelaajana. Lisäksi Emma Sallinen pokkasi pystin pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana.



Ainoa Jyväskylän ulkopuolelta tullut vahvistus alkavaan kauteen on Siri Eskola. 21-vuotias Kiimingin Urheilijoiden kasvatti siirtyi Kirittäriin pelattuaan kaksi edellistä kautta Superpesistä Oulun Lipottarissa.



– Tuttu ympäristö kaikille ja laadukas joukkue kasassa. Jos tulee loukkaantumisia, meillä on reservissä esimerkiksi nuori Silja Kantanen, joka aloittaa kauden vuokrasopimuksella Lappajärven Veikoissa. Lisäksi harjoitusryhmässä on ollut mukana omia junioreita [Elsa Nyman, Maija Vastamäki], Viljanen kommentoi.



Tänään Hippokselle kauden avaukseen vastustajaksi saapuu siis Mynämäen Vesa Varsinais-Suomesta, Turun naapurista. Joukkue nousi täksi kaudeksi Superpesikseen voitettuaan viime kaudella Ykköspesiksessä jokaisen ottelunsa. Pesäpalloliiton tiedotteen mukaan joukkue ei ole tullut sarjaan vain rimpuilemaan, vaan tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Pelinjohtaja Mikko Järvenpää kertoo Mynämäen tavoittelevan pudotuspelipaikkaa.



– Oli kova suoritus pelata viime kausi läpi tappioitta. Meillä on huono kenraali alla [tappio harjoituspelissä Hyvinkäätä vastaan], joten takki auki ei voida lähteä, vaikka vastakkain ovatkin sarjanousija ja mestari, Viljanen huomauttaa.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Mynämäen Vesa pelataan sunnuntaina 12. toukokuuta klo 17:00.