Kirittärien kevätkierros päättyy Hyvinkäätä ja Lappajärveä vastaan: ”Jos runkosarjan voitosta halutaan pelata, nämä pisteet pitää saada”

Kirittärien tiivis ottelutahti naisten Superpesiksessä jatkuu vielä kahden ottelun verran. Tänään jyväskyläläiset emännöivät Hippoksen pesäpallostadionilla Hyvinkään Tahkoa. Vielä maanantai-iltana Kirittäret kohtaa vieraissa Lappajärven Veikot. Sen jälkeen on puolentoista viikon juhannusbreikin aika ennen kuin ottelut jatkuvat torstaina 27. kesäkuuta.



Juhannustauko tarkoittaa myös, että runkosarjan kevätkierros ja ensimmäinen puolikas paketoidaan. Kukin joukkue pelaa runkosarjassa 24 ottelua. Maanantain Lappajärven reissun jälkeen Kirittäret on pelannut 12 runkosarjapeliä.



Ennen tämän päivän Hyvinkää-kohtaamista Kirittäret on sarjataulukossa kolmantena. Kymmenestä ottelustaan jyväskyläläiset ovat keränneet 23 pistettä, sarjakakkonen Pori 24 pistettä. Jo 30 pisteessä, ainoana ilman tappioita, pyyhältää Lapuan Virkiä.



– Antaisin kevätkierroksesta ehkä arvosanaksi 8+. Etenkin kotiottelu Lapuaa-vastaan sekä vieraspeli Lappeenrannassa olivat huonoja. Muutama piste enemmän, niin arvosana voisi kääntyä yhdeksäisen puolelle, Kirittärien pelinjohtaja Jussi ”Nalle” Viljanen arvioi joukkuettaan.



Suunta on oikea



Vaikka alkukauteen on mahtunut notkahduksia, on Kirittärien suunta oikea.



– Sen vahvisti perjantai-illan ottelukin, Viljanen tuumaa.



Toissa päivänä Kirittäret nimittäin päihitti yhdellä juoksulla sarjakakkonen Porin Pesäkarhut. Voitokkaat lukemat kirjattiin 0–1 (1–1, 2–3). Kirittärien neljästä juoksusta lyöjäjokeri Siri Eskola löi kolme ja lukkari Mari Mantsinen yhden. Virpi Hukka kirmasi kotipesään kahdesti, yhden juoksun toivat Laura Toikkanen ja Marjukka Urpelainen.



– Ensimmäisellä jaksolla pystyttiin nousemaan tasoihin kahden palon tilanteessa. Toisella jaksolla oltiin mielestäni koko ajan pelin päällä, Viljanen kehuu.



Yllätysvalmis Hyvinkää



Tämän päivän vastustaja Hyvinkään Tahko nousi viime kaudeksi takaisin naisten pääsarjaan 20 vuoden tauon jälkeen. Viime kaudella joukkue sijoittui sarjassa toiseksi viimeiseksi, mutta on nyt aloittanut etevämmin. Tällä hetkellä Hyvinkää on sarjassa peräti viidentenä voitettuaan kymmenestä ottelustaan kuusi.



Kirittäret ja Hyvinkää kohtaavat ensimmäistä kertaa kuluvalla sarjakaudella. Harjoitusottelussa joukkueet kohtasivat ennen sarjan alkua, ja silloin Hyvinkää onnistui nappaamaan voiton. Sen sijaan maanantain vastustajan eli Lappajärven Kirittäret on kertaalleen tällä kaudella jo sarjapelissä voittanut.



– Kenelläkään tuskin on takki auki perjantain voitosta, koska muistetaan, että Hyvinkää voitti meidät harjoitusottelussa. Sarjataulukon perusteella Hyvinkää on näistä kahdesta vastustajasta se laadukkaampi, mutta Lappajärveltäkin löytyy taitavia lyöjiä, Viljanen pohtii.



– Tärkeää keskittyä yhteen peliin kerrallaan, kun pelataan peräkkäisinä päivinä. Kuusi pistettä jaossa, ja jos runkosarjan voitosta halutaan pelata, pitäisi nämä pisteet saada.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Hyvinkään Tahko pelataan sunnuntaina 16. kesäkuuta klo 16:00.