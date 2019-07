Kirittärien lyöjätykki intoa täynnä Itä-Länsi-debyytin jälkeen – huippukamppailuun Hippokselle vieraaksi saapuu Porin Pesäkarhut: "Molemmilla on hyvä tunnelataus"

Pesäpallon perinteikäs Itä-Länsi-viikonloppu pelattiin viikonloppuna, ja tänään Kirittäret palaavat naisten Superpesiksessä sarjaotteluiden pariin. Hippokselle saapuu vieraaksi viime kauden pronssimitalisti Porin Pesäkarhut.



Viime viikonlopun arvo-otteluun Idän joukkueeseen Kirittäristä oli valittu peräti kahdeksan henkilöä. Pelitouhuissa esiintyivät Virpi Hukka, Mari Mantsinen, Emma Körkkö, Eeva Mäki-Maukola, Siri Eskola ja Ella Korpela. Lisäksi Idän pelinjohdosta vastasi Kirittärien kaksikko Jussi ”Nalle” Viljanen ja Petri Kaijansinkko.



Kirittärien kuusikosta muut olivat pelanneet arvo-ottelussa aiemminkin, mutta Siri Eskolalle kokemus oli ensimmäinen. Oulusta täksi kaudeksi Kirittäriin siirtynyt Eskola on esiintynyt alkukaudesta mainiosti lyöjäjokerina. Hän on Superpesiksen lyöjätilastossa peräti toisena, heti Lapuan Janette Lepistön jälkeen.



– Olihan se uskomaton kokemus. Katsojia oli lähes neljä tuhatta. En ole niin monen silmäparin edessä ennen pelannut ja sen takia oli jännitystä ilmassa, Eskola kertoo.



– Pelillisesti ei sujunut niin hyvin, mutta tämä oli ensimmäinen kokemus Itä-Lännessä. Olihan se erilainen tapahtuma ja kiva oli päästä tutustumaan muidenkin joukkueiden tyyppeihin ja erilaisiin persooniin, Eskola kuvailee viime viikonlopun antia.

Lauantaina pelatun historian 58. naisten Itä-Länsi-ottelun voitti niukasti Länsi lukemin 1–0 (2–1, 4–4).



”Lyöjäjokerina rooli on todella erilainen”





Tänään keskiviikkona Hippokselle vieraaksi saapuva Pesäkarhut on sarjataulukossa toisena. Kirittäret ovat kolmantena neljä pinnaa porilaisia perässä. Molemmat joukkueet ovat 15 pelaamastaan ottelusta voittaneet 13 ja hävinneet kaksi, mutta Pesäkarhut ovat onnistuneet nappaamaan enemmän puhtaita kolmen pisteen voittoja.



– Pesäkarhut on tosi hyvä ulkopelijoukkue. Viimeksikin oli niukkajuoksuinen peli. Uskon, että tänään on molemmilla hyvä tunnelataus, kun olemme sarjassa niin sanotusti toistemme päävastustajia, Eskola ennakoi.



Kirittäret ja Pesäkarhut ovat kohdanneet tällä kaudella aiemmin kertaalleen. Kesäkuun puolivälissä Kirittäret haki Porista vierasvoiton lukemin 0-1 (1-1, 2-3). Eskola löi Kirittärien neljästä juoksusta kolme.



– Lyöjäjokerina pelaaminen on todella erilainen rooli, mihin olen aiemmin tottunut. Pitää keskittyä tosi hyvin, että saa kaiken ladattua peliin, kun ei ulkopelissä pääse pitämään lämpöä yllä. Onnistumisia on kuitenkin tullut. Tämä on itselleni ehdottomasti paras kausi tähän mennessä, Eskola iloitsee.



Kirittärille on sattunut myös yllättäviä, niin sanottuja ohipelejä, kuten Mynämäen vieraana viime sarjaottelussa. Silloin nousijajoukkue nappasi yhden jaksovoiton ja pisteen, kun Kirittäret onnistui ottamaan voiton vasta supervuoroparissa.



– Peräkkäisiä onnistumisia haetaan. Mynämäkeä vastaankin tuntui, että vain joka toinen suoritus onnistui. Kun jokainen nostaa omaa tasoaan hieman, olemme syksyllä tosi kovia, Eskola luottaa.



Kirittärien ja Pesäkarhujen ottelussa on syytä erityiseen juhlaan myös pelinjohtaja ”Nalle” Viljasen vuoksi, sillä hänelle tulee täyteen 500 ottelua pelinjohtajana pääsarjassa.

Keskisuomalainen uutisoi jo aiemmin myös jatkoa olevan luvassa, kun Kirittäret ja Viljanen solmivat kahden vuoden jatkosopimuksen.

Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Porin Pesäkarhut pelataan keskiviikkona 10. heinäkuuta klo 18:00.