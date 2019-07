Kirittärien runkosarja huipentuu Lapua-klassikoihin – ”Hyvää harjoitusta pudotuspeleihin, kun on selkeä panos”

Tämä viikko ratkaissee Kirittärien lopullisen sijoituksen naisten Superpesiksen runkosarjassa. Tänä iltana jyväskyläläiset kohtaavat kotistadionillaan Hippoksella Lapuan Virkiän. Kyseessä on samalla Kirittärien viimeinen kotiottelu runkosarjassa. Sunnuntaina samat joukkueet kohtaavat uudelleen Lapualla. Viikon päästä keskiviikkona Kirittäret päättää runkosarjan Lappeenrannassa Pesä Ysien vieraana.



Jo jokunen viikko sitten runkosarjan kolmoseksi ”tuomitut” Kirittäret voivat hyvinkin nostaa vielä sijoitustaan, sillä lapualaiset ovat kompuroineet viime kierroksilla. Viikko sitten Lapua kärsi kotonaan yllätystappion Pesä Yseille ja sitä edellisellä viikolla lapualaiset jäivät pisteittä Seinäjoen vieraana. Kirittäret sen sijaan otti viime viikolla kolme komeaa voittoa viidessä päivässä.



Niinpä Kirittäret on noussut Lapuasta vain kahden pisteen päähän. Jos jyväskyläläiset onnistuisivat voittamaan Lapuan molemmissa tämän viikon kohtaamisissa, olisi runkosarjan kakkossija todennäköinen. Se toisi mukanaan muun muassa kotiedun välieriin – toki Kirittärien täytyy ensin selvittää puolivälierät.



– Me suhtaudutaan näihin ikään kuin välieräotteluihin, Kirittärien kapteeni Emma Körkkö tiivistää.



Riippumatta siitä, miten päin runkosarjasijoitukset menevät, Kirittärien ja Lapuan kohtaaminen onkin hyvin todennäköistä jälleen pudotuspelien välierävaiheessa.



– Uskon, että meidän nousujohteinen vireemme jatkuu nyt myös Lapuaa vastaan. Nämä ottelut ovat muutenkin hyvää harjoitusta pudotuspelejä ajatellen, koska näissä on selkeä panos, Körkkö pohtii viitaten taistoon sarjataulukon kakkossijasta.



Kauden aiemmat kohtaamiset Lapuaa vastaan eivät lupaa Kirittärille hyvää. Lapua onkin ainoa joukkue, jota Kirittäret ei ole onnistunut tänä kesänä kaatamaan. Toukokuussa Lapua voitti Jyväskylässä lukemin 0-2 (0-2, 0-5), eli Kirittäret ei saanut aikaiseksi juoksuakaan. Kesäkuussa Lapualla Kirittäret hävisi 2-1 (0-5, 3-1, 1-0).



– Heidän lukkarinsa (Jenna Kammi-Rahnasto) pääsi edellisissä otteluissa viemään meitä. Kaaripeliä pitää parantaa. Ei meillä muuten suuria ongelmia ole Lapuaa vastaan aiemmin ollut. Nyt on katsottu iskunpaikkoja heidän ulkokentästä ja keskitytty tuohon kaaripelin parantamiseen, paljastaa Körkkö Lapua-otteluihin valmistautumisesta.



Lukkarina pelaavan Kammi-Rahnaston lisäksi lapualaisista tällä kaudella kovassa vireessä ovat olleet muun muassa kärkilyöntitilastoissa loistava etenijäjokeri Kaisaleena Rautakorpi ja jälleen kerran lyöjätilastoa johtava kotiuttajatykki Janette Lepistö.



Naisten Superpesistä, Kirittärien runkosarjan viimeinen kotiottelu: Kirittäret–Lapua Hippoksella keskiviikkona 31. heinäkuuta klo 18:00.