Kirittäret on tehnyt vuoden mittaisen jatkosopimuksen lukkarinsa Mari Mantsisen kanssa. Viime kaudella naisten Superpesiksen vuoden lukkariksi valittu Mantsinen aloitti Kirittärissä jo vuonna 2017. Tuleva kausi on hänelle neljäs Jyväskylässä.

– Päätös jatkamisesta oli helppo tehdä, sillä kaikki asiat seurassa ovat toimineet hyvin, ja sain myös sovittua työkuviot Kopioteamin kanssa jälleen tulevalle talvelle, Mantsinen taustoittaa päätöstään seuran tiedotteessa.

Lukkarin kiinnittäminen tuo tietynlaista turvaa ja varmuutta tulevan kauden kokoonpanon rakentamiseen.

– Hän tekee lujasti töitä, on taktisesti erittäin älykäs ja joukkueessamme todella pidetty persoona. Lukkari on luonnollisesti iso osa palapeliä, kun joukkuetta kaudelle 2020 rakennetaan. Ja huippulukkari, kuten Mari, on vielä isompi pala, Kirittärien seurajohtaja ja kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko kehuu.

Mantsinen edusti viime viikonlopun Itä–Länsi-tähdistöottelussa Idän joukkuetta. Valinta oli hänelle jo uran toinen.

Kirittärillä on sopimukset ensi kaudesta myös pelinjohtaja Jussi "Nalle" Viljasen sekä pelaaja Venla Karttusen kanssa.