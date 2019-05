Kisajärjestäjien moottoripyörä teloi Hännisen, edessä pitkä sairausloma

Viime vuonna maantiepyöräilyn MM-mitaleille ajanut Jaakko Hänninen joutuu viikkojen mittaiselle sairauslomalle pahaan aikaan. Hänninen loukkaantui viime perjantaina Ranskassa ajetussa etappikilpailussa, kun kisaorganisaation moottoripyörä törmäsi häneen.

Hännisen peukalo murtui, nivelsiteet vaurioituivat ja rintalastaan tuli murtuma.

– Nyt peukaloni on operoitu ja laitettu kipsiin sekä rintalasta tutkittu. Sisäelimet on myös tutkittu ultraäänellä, Hänninen kertoi seuransa TWD-Länkenin tiedotteessa.

Hännisen mukaan kova isku aiheutti myös häiriötä sydämen toiminnassa.

– Olen nyt saanut sen verran lohdullista tietoa, että sisäelimissä ei pitäisi olla mitään vammoja. Olen kuitenkin edelleen Lyonin sairaalassa tarkkailtavana, Hänninen kertasi.

Hänninen loukkaantui epäonnisessa kolarissa Rhone-Alpes Isere Tour -kilpailun toisella etapilla. Kilpailuorganisaation moottoripyörä törmäsi häneen, kun moottoripyörän kuljettaja lähti ohittamaan reitin reunaan pysähtynyttä autoa samaan aikaan pyöräilijöiden kanssa. Moottoripyörä törmäsi Hännisen pyörään, ja Hänninen kaatui rajusti.

– Eiväthän onnettomuudet koskaan tule hyvään aikaan, mutta harmittaahan se toki, että kolarin piti tapahtua nyt, Hänninen kertoi.

Hän on valmistautunut alkukauden ammattilaisuransa alkuun La Mondiale -joukkueessa. Hännisen oli määrä aloittaa ammatikseen polkeminen elokuun alussa.

– Edessä on pitkä toipumisaika, ehkä noin kuusi viikkoa. Ja joudun ja myös haluan olla huolellinen, että kolarista ei jää mitään ongelmia. Tarkoitukseni on tulla Suomeen toipumaan heti, kun se on mahdollista, 22-vuotias Hänninen kertoi.

Hänninen voitti maantiepyöräilyssä alle 23-vuotiaiden MM-pronssia maantieajossa viime syksynä Itävallassa. Marraskuussa selvisi, että hän sai ammattilaissopimuksen ranskalaistalliin.

La Mondiale on ylimmän tason talli. Viimeksi suomalaisista samalla tasolla polki Jussi Veikkanen, aikaisemmin myös Joona Laukka ja Kjell Carlström.