Kläbo johtaa Bolshunovia sekunnilla Tour de Skillä, Niskanen viidentenä ennen päätösetappia

Maastohiihdon miesten Tour de Ski -kiertueen voitosta tulee sunnuntaina raju kisa. Norjalainen Johannes Hösflot Kläbo johtaa kiertuetta sekunnin erolla ennen Venäjän Aleksandr Bolshonovia.

Päätöskilpailu hiihdetään huomenna vapaalla hiihtotavalla. Aiemmista 13 kiertueesta poiketen viimeinen etappi kisataan Alpe Cermis -laskettelurinteeseen yhteislähtönä, ei takaa-ajona. Hiihtomatkaa on kymmenen kilometriä, josta noin 3,7 kilometriä edetään laskettelurinteessä.

Miesten kiertueen kärkikolmikkoon kuuluu myös Sergei Ustjugov, joka oli tänään toinen perinteisen hiihtotavan sprintissä. Kläbo voitti sprintin ennen Ustjugovia ja Bolshunovia.

Iivo Niskanen oli parhaana suomalaisena välierissä. Hän jatkaa kokonaiskilpailussa viidentenä.

– Tour on vienyt parhaat sprinttimehut, Niskanen sanoi Ylen tv-haastattelussa, mutta oli päiväänsä melko tyytyväinen.

Kyllönen vedossa Italiassa

Slovenian Anamarija Lampic on voittanut maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen sprintin Italiassa. Lampic voitti aiemmin myös kiertueen ensimmäisen sprintin Sveitsissä.

– Päätin, että isken viimeisestä noususta maaliin asti, Lampic kertoi Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n haastattelussa.

Val di Fiemmessä perinteisellä hiihtotavalla toiseksi hiihti Norjan Astrid Uhrenholdt Jacobsen ja kolmanneksi Yhdysvaltain Jessica Diggins.

Anne Kyllönen oli parhaana suomalaisena välierissä ja oli seitsemäs.

– Ihan en pystynyt vastaamaan vahvoille tasatyöntäjille, mikä olisi voinut tuoda finaalipaikan, Kyllönen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Kyllönen on hiihtänyt tasapainoisen kiertueen ja kauden parhaat hiihtonsa Sveitsissä ja Italiassa. Hän on kokonaiskilpailussa 17. sijalla ennen päätöspäivää. Kiertueen johdossa jatkaa Norjan Therese Johaug, joka ylsi sprintissä välierävaiheeseen. Hänellä on kolmen sekunnin ero ennen Jacobsenia ja 14 sekunnin ero Venäjän Natalia Nerpjajevaan, joka kaatui sprintin finaalissa. Johaug on tunnettu vahvana ylämäen hiihtäjänä.

Kerttu Niskanen ja Vilma Nissinen putosivat jatkosta ensimmäisessä erävaiheessa. Niskanen on kiertueella 14. sijalla ja Nissinen 32. sijalla. Suomalaisten ero kärkeen on yli kolme minuuttia.