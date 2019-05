Koepka piti etumatkansa ja on lähellä tehdä golfin historiaa

Brooks Koepka on lähellä ammattilaisgolfin historiaa, sillä hän pääsee tukevassa johdossa kauden toisen arvoturnauksen päätöspäivään New Yorkin liepeillä. Koepkasta voi tulla ensimmäinen miespelaaja, jolla on kaksi peräkkäistä mestaruutta kahdessa arvoturnauksessa.

Koepka puolustaa Farmingdalessa PGA-ammattilaisjärjestön mestaruutta. Lisäksi hän on Yhdysvaltain avoimen turnauksen voittaja 2017–2018.

Lauantain kierroksen Koepka pelasi par-vauhdissa 70 lyönnillä, mutta uhkaajat pysyivät silti seitsemän lyönnin päässä.

– Me muut pelaamme käytännössä enää kakkossijasta, tunnusti kakkossijaa kolmen muun pelaajan kanssa jakava Yhdysvaltain Luke List.

Koepka luottaa rutiineihinsa sunnuntain päätöskierroksella. Ajatukset eivät saa karata voittamiseen.

– Ajattelen vain ensimmäistä lyöntiä ensimmäisellä lyöntipaikalla, Koepka sanoi.