Kohonnut itseluottamus näkyy Montrealin otteissa – suomalaishyökkääjä Joel Armia paaluttaa tehoillaan Montrealin nousua

Vielä muutama viikko sitten Montreal vaelsi varjoissa jääkiekon NHL:ssä ja hävisi kahdeksan ottelua peräkkäin. Sen jälkeen joukkue on ollut yksi joulukuun kovavireisimmistä ja voittanut kuusi kahdeksasta viime ottelustaan. Joukkueen kolmanneksi paras maalintekijä Joel Armia nostaa kasvaneen itseluottamuksen joukkueen pelivireen yhdeksi syyksi.

– Mielestäni tappioputken muutamissa viimeisissä otteluissa pelasimme myös hyvin. Homma oli kiinni vain siitä, että saimme muutaman voiton ja itseluottamuksemme takaisin. Jokainen pelaajamme tietää, että meillä on hyvä joukkue ja voimme voittaa pelejä, Armia kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Perjantain vastaisena yönä Armia teki maalin ja Artturi Lehkonen rohmusi kaksi syöttöpistettä, kun Montreal kukisti Calgaryn 4–3 jatkoajan päätteeksi. Lehkonen saalisti syöttöpisteen Brendan Gallagherin 1–2-kavennukseen ja hetken päästä Armian 2–2-tasoitukseen.

Sankariksi nousi Max Domi, joka teki voittomaalin jatkoajalla ja kohensi Montrealin asemia taistelussa pudotuspelipaikoista.

Maaliennätys yhden osuman päässä

Armia on tehnyt tällä kaudella 12 maalia ja on yhden osuman päässä viime kauden maalilukemastaan 13, joka on hänen ennätyksensä NHL:ssä. Armia debytoi taalasarjassa kaudella 2014–15 ja on tehnyt neljällä viime kaudella vähintään kymmenen maalia runkosarjassa. Tällä kaudella hän on matkalla kohti uutta kymmenlukua.

Suomessa pelatessaan Armia häikäisi maalintekotaidollaan alle 20-vuotiaana, kun hän kuului Porin Ässien eturiviin kausina 2010–13. Pohjois-Amerikassa maalinteko on ollut vaikeampaa, ja NHL-uransa ensimmäisinä kausina Armia muuttui maalintekijästä monipuolisemmaksi pelaajaksi.

Kolmen viime kauden aikana hänen peliaikansa on kasvanut, ja toisesta kaudesta Montrealissa on tulossa menestys. Tasapainoisen pelaamisen ohella Armia pystyy myös viimeistelemään maaleja kärkiketjujen hyökkääjän odotuksien mukaan.

Oikealta laukova Armia on tulittanut tällä kaudella 108 kertaa. Runkosarja ei ole vielä edes puolivälissä, mutta viime kauden laukaisumäärä 134 ei ole kaukana.

Aho karkaa suomalaispörssissä

Pisteet 12+9=21 tuovat Armialle tällä hetkellä sijan seitsemän suomalaisten pistepörssissä, mutta maalipörssissä hän on Dallasin Roope Hintzin kanssa jaetulla kolmannella sijalla.

Suomalaisten maalipörssin kärkimies Sebastian Aho kasvatti pottinsa 21:een, kun Carolina kukisti Coloradon 3–1. Aho (21+13=34) viimeisteli loppulukemat ja jätti Coloradon Joonas Donskoin (13+14=27) sekä Mikko Rantasen (10+14=24) tehoitta.

– Johdimme 1–0, kun peliä oli jäljellä kolme minuuttia, ja meillä oli mahdollisuus voittaa. Lopussa oli yksi tai kaksi tilannetta, joissa meidän piti olla parempia, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar harmitteli TSN:lle.