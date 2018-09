Koiranilma oli lopulta ohjastajan onni Vermossa

Kotiradan valmentajan Kaisa Toivosen suojatti Quite A Boy kilpaili Vermossa pitkän matkan kilpailussa. Ohjastaja Olli Koivunen oli tekemässä hevosen kyydissä kiriratkaisuaan jo hyvissä ajoin, muttei havainnut kurakelissä kanssakilpailijoiden liikkeitä ajoissa. Perässä matkanneet kilpakumppanit miehittivät ulkoradan, jolloin Quite A Boyn kiriluukku pysyi pitkään ummessa.

– 1 200 metriä kisaa jäljellä olin lähdössä kolmannelle, mutta näkyvyys oli huono ja siihen ehti muita. Se oli lopulta hyvä asia, kun saatiin hyvää vetoapua, Koivunen selosti.

Lähdön etukäteissuosikki Cragganmore ravasi keulapaikalla ja näytti olevan jo Quite A Boyn tavoittamattomissa, kun tämä viimein sai vapaan radan eteensä. Nelivuotiaan kiri oli niin ryhdikäs, että se kantoi vielä varmasti kauden avausvoittoon.

– Ehdottomasti ansaittu voitto, kun hevonen on kovia lähtöjä juossut, ja lähtöpaikkojen kanssa ollut huonoa tuuria. Quite A Boy on aika lahjakas hevonen, se olisi Mikkelissä St Michel -päivänä mennyt kymppiajan, jos ei olisi laukannut, Koivunen muisteli kesän kilpailua.

Bret Bokon voittokulku jatkui

Ikiliikkuja Bret Boko läksytti nuorempiaan Isokenkä-lähdössä. Kymmenvuotias teräsruuna ohitti kiihdytyksessä sisäpuolelta lähteneet, valtasi keulapaikan, eikä antanut muille lopussa mitään saumaa ohitukseen.

– Keulaan kun päästiin, oli paljon voitettu. Ruuna hoiti homman helposti, Ari Moilanen kehui vakiajokkiaan.

Ykköstila oli Markku Niemisen valmentamalle Bret Bokolle jo uran 46.

Nuorten ohjastajien Salamakypärät-lähtö meni Arna Ruohomäen ohjastamalle Heavy Beatille. Voittajaesittelyyn itsensä ravasivat myös Teilor, Pyöriän Vilistys ja Le Gros Bill.

Täysosumalla Toto65-pelissä voitti 170,20 e. Viidellä oikein sai 6,60 e.