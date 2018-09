Kokaiini on urheilussa piriste, mutta sen käyttöä testataan vain kilpailun yhteydessä – jääkiekkoliiga on Suomen sarjoista eniten syynätty

Huumausaineiden käytöstä suomalaisessa urheilussa on vain vähän tutkittua tietoa, sanoo Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) vt. pääsihteeri Petteri Lindblom.

– Huumeiden käyttö urheilussa on vakava asia, sillä huippu-urheilijat ovat esikuvia lapsille ja nuorille. Yksilönkin kannalta se on vakavaa, sillä pitemmän päälle huumeiden käyttö heikentää urheilijan suorituskykyä, Lindblom sanoi STT:lle.

Hän toivoo urheilun lajiliittojen kouluttavan nuoria urheilijoita esimerkiksi maajoukkueleireillään kokonaisvaltaisesti ja ottavan esille myös huumausaineiden käytön ongelmat.

– Tämä asia liittyy vahvasti urheilun eettisyyteen ja omaan terveyteen, kuten ravinneoppi ja unen merkitys, Lindblom sanoi.

Piristeitä ei testata harjoituskaudella

Huumausaineista esimerkiksi kokaiini ja kannabis luokitellaan antidopingsäännöstössä piristeiksi, ja niitä analysoidaan vain kilpailunäytteistä, ei harjoituskaudella otetuista näytteistä.

– Jos urheilija käyttää huumeita kilpailujen ulkopuolella, se on rikosasia, Lindblom muistutti.

SUEKin viime vuosien testitilastojen mukaan huumeisiin liittyvät dopingtapaukset ovat Suomessa harvinaisia. Vuosittain suomalaisurheilijoille tehdään noin 3 000 dopingtestiä.

– Meillä on tänä vuonna yksi kannabisasia, mutta sen käsittely on vielä kesken, Lindblom kertoi.

Vt. pääsihteerin mukaan kannabiksen raja-arvo nostettiin vuonna 2013 korkeaksi, jotta sen satunnainen käyttö ei näkyisi testissä enää silloin, kun aineella ei ole vaikutusta urheilijan suorituskykyyn.

– Toki mitä pitempään kannabista polttaa, sitä kauemmin se pysyy elimistössä, Lindblom sanoi.

Jääkiekossa noin 200 testiä vuodessa

Suomen tunnetuin kokaiinista johtunut kilpailukielto on jalkapalloilija Roman Eremenkon tapaus. Venäjällä pelaava Eremenko vapautuu kahden vuoden kilpailukiellostaan ensi viikolla. Poliisi selvittää myös jääkiekkoilija Jori Lehterän osuutta pirkanmaalaiseen kokaiinivyyhtiin. Lehterä puuttui seuransa kokoonpanosta perjantain vastaisena yönä pelatussa NHL-harjoitusottelussa.

SUEKin materiaalin mukaan kokaiinin vaikutuksiin kuuluvat lisääntynyt energisyys, tarkkaavaisuus ja huomiokyky, mielihyvän tunne, itsevarmuuden tunne ja omien kykyjen yliarviointi.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina erään jääkiekon Liigan seuran johtajan varoittaneen Liigan ylintä johtoa keväällä 2017 havaittuaan kokaiinin käyttöä seurassaan.

– Liiga ei hyväksy huumausaineiden käyttöä pelaajilta. Jos pelaajilla on huumausaineiden käyttöön liittyviä ongelmia, Liiga tarjoaa heille tukea ja apua, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi viestitti työmatkalta ulkomailta.

Viime vuosina jääkiekossa on tehty Suomessa noin 200 dopingtestiä vuosittain kilpailuissa tai harjoituskaudella. SUEK ei paljasta, miten testit kohdentuvat, mutta on luontevaa, että pääsarja Liiga on eniten testattu.

SUEK kouluttaa urheilijoita puhtaan urheilun puolesta.

– Urheilijoille pidettävissä koulutuksissa käydään dopingaineita läpi. Niissä puhutaan myös urheilussa kielletyistä huumausaineista, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari kertoi.