Kokeeko JPS saman kohtalon kuin vuosi sitten? – Bandyliigan finaalipaikka tänään katkolla Kamppareille

Jyväskylän Seudun Palloseura pelaa tänä iltana kotijäällään Viitaniemessä toistaiseksi kauden tärkeimmän ottelunsa, kun se isännöi Bandyliigan neljännessä välieräottelussa Mikkelin Kamppareita.



Välieräsarja on ennen illan kohtaamista Kampparien eduksi 2-1. Jos Kampparit tänään voittaa, etenee se finaaliin ja pudottaa JPS:n viime kauden tapaan pronssiotteluun. Viime kaudella Kampparit voitti välierissä JPS:n suoraan otteluvoitoin 3-0.



Jos JPS ottaa tänään kotivoiton, venyttää se ottelusarjan ratkaisevaan viidenteen kohtaamiseen. Tuo viides välierä pelattaisiin Mikkelissä ylihuomenna sunnuntaina.



– Tänään homma lähtee siitä, että halutaan voittaa enemmän. Sen pitää näkyä kentällä, linjaa JPS:n 24-vuotias maalivahti Iikka Lempinen.



Kampparit sai välieriin kotiedun paremman runkosarjasijoituksen turvin. Toistaiseksi ottelusarjassa onkin nähty vain kotivoittoja. Reilu viikko sitten Kampparit jyräsi JPS:n yli ensimmäisessä välierässä peräti lukemin 8-1. JPS kuitenkin kuittasi sarjan tasoihin voittamalla Viitaniemessä viime lauantaina 3-1. Kolmas välierä tämän viikon keskiviikkona oli toistaiseksi tiukin: JPS hävisi Mikkelissä lopulta jatkoajalla lukemin 6-5.



– Ekassa ottelussa oltiin huonoja, toista hallittiin ja myös keskiviikkona oli kaikki paikat kääntää ottelu voitoksi. Paremmin pitää tehdä paikoista ja puolustaa tarkemmin, Lempinen tuumii.



Lempinen pelaa JPS:n veräjällä nyt neljättä kautta. Hän siirtyi Jyväskylään juuri Kamppareista.



– Suurimman osan Kampparien joukkueesta tunnen. Pelaa siellä pikkuvelikin (Kalle Lempinen). En kyllä koe kuitenkaan, että olisi jotain merkitystä vastustajien tuntemisesta tässä ottelusarjassa. Hienoa pelata näitä pelejä, ihan sama ketä on vastassa, Lempinen pohtii.



JPS on kolmessa välieräottelussa iskenyt yhteensä yhdeksän maalia. Maalit ovat jakautuneet melko tasaisesti, sillä nimensä sarakkeeseen on saanut kuusi eri pelaajaa. Kahdesti välierissä ovat osuneet joukkueen kokenein pelaaja Mikko Rytkönen sekä joukkueen nuorin eli Tuukka Ässämäki.



Myös Kamppareilta maalinteossa välieräotteluissa on onnistunut kuusi eri pelaajaa, tosin maaleja on yhteensä syntynyt 16. Eetu Karhunen on iskenyt kuusi maalia. Keskiviikkona jatkoajalla Kampparien voittomaalin löi kokenut Jari Purovirta.



Tänään JPS:llä on siis pakkorako. Voittamalla JPS venyttäisi ratkaisun sunnuntaille, jolloin punapaidat saisivat vielä kolmannen mahdollisuuden ryöstöretken tekemiseen Mikkelistä.



Bandyliigan neljäs välierä: JPS – Kampparit pelataan Viitaniemen liikuntapuistossa perjantaina 1. maaliskuuta klo 19:00.