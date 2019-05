Kokenut MM-ensikertalainen Pesonen ilmentää Leijonien pelirohkeutta – "Kenenkään ei tarvitse pelata pelko perseessä"

Jääkiekon maailmanmestaruudesta pelaavan Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen puhui jo Leijonien ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan toistakymmentä vuotta sitten pelirohkeudesta. Sitä ei Leijonista ole MM-Slovakiassa puuttunut.

Rohkeuden ilmentymä on ensimmäisessä MM-turnauksessaan pelaava Harri Pesonen. Sveitsin liigan Langnaussa kiekkoileva työteliäs laitahyökkääjä on kolmella maalilla ja maalisyötöllään ollut yksi Suomen joukkueen ratkaisijoista.

Pelirohkeus tarttui mukaan huhtikuussa MM-leiriltä.

– Valmennuksesta tuli sellainen fiilis, että saa pelata ja kokeilla asioita, eikä kenenkään tarvitse pelata pelko perseessä, että jos teet virheen, olet loppupelin penkillä. Jätkät eivät mieti mitä jos, vaan antavat mennä, Pesonen kuvailee pelin perusperiaatetta.

"Kaikki ovat mukana"

Kolmekymppinen Pesonen on tiedetty luistelevaksi ja uutteraksi hyökkääjäksi, joka on pelannut maajoukkueessa kaudesta 2014–15 lähtien. MM-kisakomennus toteutui vajaan viiden vuoden odotuksen jälkeen.

– Kaikilla valmentajilla on omantyylisensä pelaajat, joista tykkäävät. Jukka (Jalonen) sanoi minulle jo syyskauden Karjala-turnauksen jälkeen, että tänä vuonna on hyvät mahdollisuudet päästä kisoihin. En ihan puskista tänne tullut, Pesonen muistelee.

Hän voitti ennen Sveitsiin lähtöään Suomen mestaruudet kasvattajaseurassaan JYPissä vuosina 2009 ja 2012.

– Se oli sillä tavalla erilainen joukkue, että JYP oli aika kokenut ryhmä. Menestyvässä joukkueessa toistuvat kuitenkin aina vähän samat asiat. Ensinnäkin kaikilla on omat roolit, joihin pitää sulautua ja sopeutua, Pesonen kuvailee.

MM-Leijonien valtti on yhtenäisyys.

– Tässä porukassa ei ole ketään, joka istuisi penkillä ja miettisi niitä kahta vaihtoaan, joita ottelussa vetää. Meillä kaikki ovat mukana ja osallistuvat. Kaikki tuntevat itsensä tärkeiksi. Se tuo voimaa.

Mitä sitä synkistelemään

Hyväntuulinen Pesonen kehuu MM-joukkueen ilmapiiriä.

– Mitä sitä tänne tulisi synkistelemään. Kun voittaa pelejä, ilmapiiri pysyy hyvänä. Eikä MM-finaalipaikkoja ihan joka vuosi tule.

Leijona-huuma alkoi reilut kaksi viikkoa sitten Kosicessa MM-avausottelussa voitolla finaalivastustaja Kanadasta.

– Kyllä jokainen pelaaja saa lisää virtaa, kun joukkue ottaa kovan päänahan, se on selvää. Jätkät kasvavat yhdessä yössä sentin, kaksi, Kaapo (Kakko) kolme, Pesonen virnistää.

Country Roads saattelee jäälle

Viimeinen musiikkikappale Suomen jääkiekkomaajoukkueen pukukopissa ennen illan MM-finaalia on Country Roads, kapteeni Marko Anttila paljasti. Anttila ei kuitenkaan muistanut, soiko Suomen kopissa John Denverin vuoden 1971 hitin alkuperäisversio.

– Country roads, en nyt muista esittäjää. Se on varmaan kaikkien mieleen. En muista kuka siitä päätti. Lehtosen Bobi (Mikko) on dj ja on hoitanut sitä hommaa hyvin, Anttila selvitti.

Joukkueen kapteeni ei kaavaillut suurta nostatuspuhetta illalle.

– Ei. Tavallaan se, että pystytään heittäytymään pelille ja turha miettiminen pois. Ainutlaatuisia tilaisuuksia. On tulos mikä tahansa, saadaan vaan meidän intohimo esiin. Se riittää, Anttila sanoi.

Suomen pelaajat eivät käyneet MM-finaalin aamuna jäällä, vaan hakivat vireyttä jumppaamalla ja jalkapalloa potkimalla. Anttila kertoi, ettei kello 21.15 Suomen aikaa alkavan finaalin jännitys vielä tuntunut puoliltapäivin.

– Ei vielä. Itselläni on toiminut sellainen tyyli, että ei vielä ajatella sitä peliä, menee vain turhaan mentaalienergiaa.

"Mä tykkään siitä"

Finaalivastus Kanadan ylivoimapeli on ollut MM-turnauksen tehokkainta, kun taas Suomi on viidentoista joukkueen ylivoimavertailussa kahdeksantena. Maalivahtitilastossa Kanada on kakkosena, Suomi kolmantena. Iso ero joukkueiden välillä on jäähyjen välttämisessä: Kanada on kerännyt kesämäärin kymmenen minuuttia jäähyjä ottelua kohti, Suomi vain neljä.

– Siitä ensimmäisestä pelistä ei kannata vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Varmaan tulee paljon valmiimpi Kanada ja vaarallisempi. Siellä on huippuylivoima vastassa ja maalille pitää saada trafiikkia. En usko, että meidän kannattaa siihen liikaa keskittyä, vaan tehdä vain meidän oma homma. He tulevat varmasti aggressiivisesti ja yrittävät saada painetta maalille. Meidän pitää puolustaa hyvin ne tilanteet ja antaa heille heidän omaa lääkettään, Anttila kaavaili.

Anttila pelasi MM-turnauksen seitsemän ensimmäistä peliä ilman tehopisteitä, mutta puolivälierässä Ruotsia ja välierässä Venäjää vastaan hän on laukonut ratkaisumaalit.

– Yritetään jatkaa samaan malliin. Paikkojen luominen on ollut tärkeintä. Välillä ne menevät sisään, toivottavasti tänäänkin.

Anttila on Suomen isokokoisimpana pelaajana pyrkinyt sytyttämään joukkuetta taklauksilla.

– Totta kai meidän pitää olla aggressiivisia ja fyysisiä heti alussa. En usko, että heitä pystyy sen isommin horjuttamaan, mutta sitäkin puolta pitää tuoda.

Trash talk kuuluu myös Anttilan repertuaariin, vaikka hammassuojat rajoittavat artikulointia.

– Kanadalaiset tykkäävät siitä ja mä tykkään siitä. Eiköhän sieltä kaikenlaista tule.