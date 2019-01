Koko Kotilaisten klaani kaapitti – Veljestrio iski puolet Happeen tehoista, kun LASB kaatui

Olette ehkä kuulleet ns. 10 000 tunnin säännöstä. Väitetään, että ihminen tulee hyväksi missä tahansa asiassa, kun harjoittelee tätä asiaa kyseisen tuntimäärän.

Kotilaisen veljeksillä Paulilla, Panulla ja Peterillä tuo tuntimäärä tulee taatusti täyteen pelkästään yhdessä tahkotuista pihapeleistä. Siksi onkin yllättävää, ettei Happeen paidassa hyökkäävä kolmikko ole liiemmin pelannut liigatasolla yhdessä.

Veljeskolmikossa on periaatteessa kaikki hyvän ketjun ominaisuudet. Yksi supertaitava rightin laituri eli Peter, erittäin tunnollinen ”kahden suunnan sentteri” Paul, ja veljiensä eräänlainen yhdistelmä, kärkäs ja taitava työmyyrä Panu.

Joulun jälkeen kotiottelussa Classicia vastaan Happeen päävalmentaja Mikko Lehto komensi veljekset samaan ketjuun – eikä ole katunut.

– Siitä se voittoputki sitten lähti, Paul letkautti.

Classicille Happee vielä hävisi, mutta on voittanut sen jälkeen EräViikingit, SPV:n ja lauantaina Monitoimitalolla LASBin maalein 7–2.

– Olipa muuten erikoinen peli. Tuntui, ettei tapahtunut mitään, Peter ihmetteli.

No tapahtui sentään jotakin. Kaikki Kotilaiset tekivät maalin, ja Paul ja Peter saalistivat kaksi syöttöpistettä, Paul molempien velipoikien osumiin. Yhteensä veljesten tehot olivat 3+4 eli tasan puolet joukkueen pörssipisteistä. Petri Kauko, Mika Kohonen ja Joel Lahti keräsivät tehot 1+1 ja Vili Liponen sivalsi yhden maalin.

– Meillä on se etu, että ei paljon tarvitse piirrellä kuvioita fläppitaululle. Nyt yhteispeli alkoi toimia liigassakin. Luulen, että eniten on kiinni asenteesta. Kyllä se peli löytyy, jos haluamme ja olemme tosissamme, Paul jatkoi.

Siinäpä se. Veljesten peli saattaa lipsahtaa myös ”tosipeleissä” vähän pihapelimoodiin. Se saattaa joskus olla ainakin oman joukkueen valmentajalle painajainen.

– Ehkä se kertoo aika paljon pelistämme, että nyt olemme saaneet yhdessä vastuuta myös alivoimalla, Peter huomautti.

– Siitä asenteesta se meillä eniten on kiinni. Ehkä me nyt saadaan jatkaakin kimpassa, Paul arveli.

200:nnen liigaottelunsa pelannut Panu näki, että Happeella on nyt kaikin puolin hyvät aihiot olemassa.

– Ketjut alkavat löytyä sopivaan aikaan. Ainahan me ollaan pelattu alkukausi huonosti, mutta parannettu kevättä kohti, hän muistutti.

– Peruspelimme taso on noussut, ja kun takana on sarjan paras maalivahtikaksikko, on hyvä pelata, Paul kommentoi.

– Älä sitä kirjoita, tai ne alkavat sulaa! Peter yritti.

– Mutta vakavasti: tuntuu, että olemme nyt löytäneet sekä ketjuna että koko joukkueena oman juttumme, peli-identiteettimme. Meidän pitää puolustaa hyvin ja iskeä nopeasti ja tehokkaasti vastaan. Ja säästetään pudotuspeleihin vielä enemmän sitä pihapelirytkettä, hän suunnitteli.

Kuulostaapa tehokkaalta reseptiltä. Hyvää puolustamista, hirvirytkettä, huippumaalivahdit ja pihapelirytkettä.

Tiedä, miten pitkälle se vielä kantaa.