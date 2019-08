Koko kauden voitot Lapualle 4–1, mutta vain Kirittärien ottama voitto merkitsee enää – välieräsarja kiihtyy tänään Hippoksella

Kirittäret on kuluvalla kaudella kohdannut Lapuan Virkiän viisi kertaa ja voittanut kerran. Neljällä runkosarjatappiolla ei kuitenkaan ole enää mitään väliä. Voitto sen sijaan on erittäin arvokas, sillä sen myötä Kirittäret johtaa välieräsarjaa Lapuaa vastaan 1-0. Välierät jatkuvat tänään Jyväskylän Hippoksella.



Perjantaina Lapualla pelattu ensimmäinen välierä alkoi Virkiän hallinnalla. Ensimmäisen jakson viimeisellä lyöntivuorolla Kirittäret nousi kuitenkin ohi ja jaksovoittoon. Ratkaisujuoksun löi yleensä niitä etenijänä tuova pikakiitäjä Ella Korpela onnistumalla ajolähtötilanteessa. Toisella jaksolla lapualaiset eivät saaneet enää juoksuakaan. Loppulukemat kirjattiin Kirittärien eduksi 0-2 (4-5, 0-2).



– Me tiedostettiin, että matka on pitkä, eikä yksi jakso romahduttaisi vielä mitään. Sitä kautta pysyttiin maltillisina, vaikka oltiin takaa-ajajia ensimmäisellä jaksolla. Onnistumisten myötä saatiin itseluottamusta ja paine siirtyi vastustajalle, analysoi Kirittärien pelinjohdosta Petri Kaijansinkko perjantain ottelun alkua.



– Kun onnistuttiin nousemaan ensimmäisellä jaksolla voittoon, näkyi lisääntynyt itseluottamus toisella jaksolla etenkin ulkopelissä. Oltiin määräävä joukkue pelissä, Kaijansinkko jatkaa.



Perjantain välierässä Kirittärien sisäpelitehot jakautuivat tasaisesti. Emma Sallinen oli ainoa, joka keräsi tililleen useamman kuin yhden kotiutuslyönnin (3). Tuodun juoksun tililleen sai kuusi eri naista.



Perjantaina Kirittäret pystyi ottelun alkua lukuun ottamatta pitämään kurissa naisten Superpesiksen parhaan lyöjän, Janette Lepistön, sekä ykköskärjessä etenevän Kaisaleena Rautakorven. Toki Virkiältäkin löytyy tekijöitä laajemmalla rintamalla, kuten perjantaina kaksi juoksua tuonut Essi Kylli sekä etenkin vaihtolyönneillään loistanut Eveliina Lämsä.



– Ottelusarjan aikana pitää pystyä kehittymään ja ottamaan opiksi edellisestä pelistä. Jo matkalla kotiin Lapualta katsottiin videoita ja tänään ollaan jatkettu oman pelin tarkastelua, Kaijansinkko kommentoi lauantaina ykköspelinjohtaja ”Nalle” Viljasen kanssa käynnissä olleen videopalaverin ääreltä.



Kirittärien ja Lapuan välisestä sarjasta odotettiin tuttuun tapaan kiihkeää ja sellaiseksi se saattaa toki edelleen äityä. Kaijansinkko oli perjantain tuomaristoon tyytyväinen. Kaksikko Kristian Hirsimäki ja Aleksi Mansikkamäki jatkaa tuomareina tänään.



– Löydettiin syöttötuomarin kanssa yhteinen sävel ja peli oli odotuksiin nähden yllättävänkin rauhallinen.



Naisten Superpesiksen toinen välierä Hippoksella: Kirittäret – Lapuan Virkiä sunnuntaina 25.8 klo 16:00.