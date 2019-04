Kolmannella sukunimellä arvokilpailuihin – Riikka Sallinen pelasi MM-kotikisoissa edellisen kerran 27 vuotta sitten

Jääkiekkohyökkääjä Riikka Sallisen pelipaidan selässä tyttönimi Nieminen on vaihtunut ensin Väliläksi ja sitten Salliseksi, mutta yksi asia on pysyvä. Hän kuuluu edelleen 45-vuotiaana joukkueidensa avainpelaajiin.

Sallinen on nähnyt naisten jääkiekon muutoksen, ja yksi ympyrä pitkällä urheilu-uralla sulkeutuu, kun hän pääsee pelaamaan jääkiekon MM-kotikisoihin. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt 27 vuotta.

– Silloin oli hieno asia, että meillä ylipäätään oli maajoukkue ja pääsimme pelaamaan. Kun olin pikkutyttö, naisten maajoukkueesta ei voinut edes unelmoida, Sallinen muistelee.

Ensimmäiset naisten MM-kilpailut pelattiin 1990. Olympialaisten ohjelmassa naisten jääkiekko oli ensimmäistä kertaa 1998.

Naganon olympialaisten ajoista naisten jääkiekon arvostus ja harrastajamäärät ovat kasvaneet. Laajemman pelaajapohjan kannalta tärkeään rooliin Sallinen nostaa taloudelliset panostukset.

– Kun naisten lätkä tuli olympialajiksi, meille sanottiin, että hakekaa apurahaa. Hain sitä, mutta aika selvästi sanottiin myös se, että tuskin sitä saadaan. Herätimme kuitenkin mielenkiintoa, kun haimme sitä.

Sallinen on yksi niistä naisjääkiekkoilijoista, joille myönnettiin viime kesänä opetus- ja kulttuuriministeriön 10 000 euron urheilija-apuraha.

– Se antaa merkin myös tuleville pelaajille, että naiskiekkoilijoilla on mahdollisuuksia panostaa enemmän lajiin.

"Puukäsi" taipuu tehoihin

Vuodenvaihteessa uudelleen avioitunut ja sukunimensä Salliseksi vaihtanut hyökkääjä on onnistunut mukautumaan lajin muutoksiin.

– Miesten jääkiekko on muuttunut parissa vuosikymmenessä, mutta naisten puolella muutos on ollut vielä selkeämpi. Aikanaan oli hyviä yksilöitä, mutta yleisesti pelaajien taso on mennyt eteenpäin.

– Nuori sukupolvi on taidollisesti todella hyvä. Kun vertaan itseeni, niin aika puukäsi olen.

Kova väite pelaajalta, joka on vuodesta toiseen kuulunut joukkueidensa tehokkaimpiin.

– Tietyllä tapaa olen taidoillani elänyt, jo pitkään Ruotsissa asunut ja viime kaudet HV71:tä edustanut Sallinen myöntyy.

– Mutta kyllähän nämä nuoret ovat eri tasolla. He ovat aloittaneet nuorempina ja kikkailleet kiekon kanssa. Minun aikanani tytöt aloittivat myöhemmin.

Polvivamma pilasi kotikisaunelman 1999

Pitkän uran yllättävä seikka on se, että kaiken kokenut hyökkääjä pelaa vasta toisissa MM-kotikisoissaan.

– Polveni leikattiin 1998 syksyllä. En päässyt mukaan seuraavan kevään MM-kisoihin.

Vuonna 2009 MM-kiekkoa pelattiin jälleen Suomessa, mutta perheenäiti oli tuolloin pelitauolla.

Muistot vuoden 1992 MM-kilpailuista ovat kirkkaana mielessä.

– Kirjoitin ylioppilaaksi samana keväänä ja lähdin ensimmäistä kertaa pesäpallon perässä muualle, joten elämässä tapahtui paljon noihin aikoihin, jyväskyläläislähtöinen Sallinen tuumii.