Kolmantena olevan Latvalan vauhti yltyy Walesissa – tallikaveri Tänak huoltotauolle johtoasemassa

Toyotan Jari-Matti Latvalan vauhti on parantunut Walesin MM-rallissa perjantain ajopäivän aikana. Latvala on kolmantena, kun rallissa on ajettu yhteensä kuusi erikoiskoetta. Ennen huoltotaukoa Latvala pyyhälsi pohja-ajan lyhyellä 1,63 kilometrin mittaisella Slate Mountain 2:lla. Suomalaiset painelivat pätkällä kaksoisvoittoon, kun Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi oli toiseksi nopein. Latvalan ykkösaika tuli 1,8 sekunnin erolla Lappiin.

Kokonaistilanteessa Latvala on 15,4 sekuntia ykkösenä olevaa Viron Toyota-kuljettajaa Ott Tänakia hitaampana. Tänakin ja Latvalan väliin mahtuu Citroenin brittikuljettaja Elfyn Evans, joka on 8,9 sekuntia Tänakia perässä.

Suomalaisista Fordin Teemu Suninen on hyvissä asemissa neljäntenä. Perjantaihin kärjestä lähtenyt Lappi on tällä hetkellä seitsemäntenä.

– Aamu on ollut hyvä. Kovaa taistelua tämä on kaikkien kuskien kanssa, Suninen summasi.

Skodaa käskyttävä Kalle Rovanperä johtaa WRC2-luokkaa selkeällä erolla. Kokonaistilanteessa hän on 12:s.

Walesissa ajetaan tänään huoltotauon jälkeen vielä kolme erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.