Kolmatta kertaa äitiyslomalta suunnistushuipulle palannut Merja Rantanen on taas valmis MM-mitalijahtiin – Tauko opetti arvostamaan tiettyjä asioita urheilussa

Keski-Suomen maakuntasuunnistuksessa huohottaa helpottunut ja tutun pirteä nainen. Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantasen viime kausi vaihtui taukovuodeksi, kun tänään tiistaina 1-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Urho Anttonen liittyi perheeseen isä-Antti Anttosen ja lapsien Elna Anttosen ja Otto Salmelan seuraksi.

Tauko on nyt ohi.

Menneen kolmen päivän aikana 38-vuotias ja kahdeksankertainen MM-mitalisti Rantanen antoi kovat näytöt suunnistusväelle kunnostaan. Lauantaina hän voitti maailmancupin näyttökisan sekunnin erolla Suunta Jyväskylän Veera Klemettiseen, sunnuntaina Rantanen juoksi Keski-Suomen aluejoukkueen sprinttiviestin kymmenenneksi, ja maanantaina Jämsän ykkösjoukkue saavutti maakuntaviestissä hopeaa. Vain Jyväskylän ykkösjoukkue ehti maaliin nopeammin.

– Hyvältä näköjään tuntuu. Pari viikkoa olo oli vähän alavireinen, ja elämä on ollut hektistä. Oli tosi hienoa huomata, että vauhti on kehittynyt, vaikka tunne ei ole ollut niin hyvä, Rantanen kertoo.

– Tauko on tehnyt hyvää korvien välille ja tietenkin kropallekin.

Rantanen on vuosien aikana oppinut kuuntelemaan kehoaan enemmän ja ottamaan harjoittelun rennommin.

– Rutiinit ovat muuttuneet paljonkin. Joskus olen tehnyt hirveästi mielikuvaharjoituksia, välillä taas on kuunneltu musiikkia ja haettu sieltä fiilistä. Kun on oppinut tuntemaan itseään, on tehnyt esimerkiksi lyhyitä ajatusharjoituksia sekä rentoutuksia, Rantanen pohtii.

Jämsäläinen on ottanut sosiaaliset paineet niskoistaan pois. Muita ei tarvitse apinoida.

– Ne ovat varmaan olleet silloin oikeita tapoja. Nyt luotan itseeni. Minun ei tarvitse kulkea samaa polkua kuin muut, voin tehdä mikä minusta tuntuu hyvältä.

Nyt alkaa Rantasen uran loppukiri. Rantasen tarkoituksena on jatkaa uraansa vielä tämän ja ensi kesän ajan. Tänä vuonna päätähtäin on Norjan MM-kisoissa maastomatkoissa, ensi vuonna Tanskassa MM-sprinteissä.

– Haluaisin molemmat kokea vielä urallani. Sellainen on ajatus, mutta katsotaan, mitä elämä tuo.

Rantanen uskoo täysin mahdollisuuksiinsa Norjassa. Kesä on osoittanut kehon toimivan. Viimeistään Rauman SM-sprintit sen osoittivat.

– Sitä olin vähän miettinyt, onko kirikyky tallessa. On se. Nopeat solut eivät kadonneet Urhon myötä mihinkään.

Kaiken harjoittelun tavoitteena on pohjustaa huippukunto elokuun puoleenväliin. Lentokoneen tai bussin penkkejä Rantanen ei aio kuluttaa liikaa.

– Vähän on katsastuksia ja sitten onkin maailmancupia. Jos ja kun maajoukkueessa olen, lähden Norjaan leirille. En ihan hirveästi reissaa, vaan mietin mihin lähden. Kotona on hyvä treenata.

– Norjan MM-kisoissa tavoitteena on henkilökohtainen maailmanmestaruus ja viestimestaruus. Jos mulla on pronssia ja hopeaakin, näen sen olevan täysin mahdollista, Rantanen vakuuttelee.

Kokonaan suunnistusta Rantanen ei maailmanmestaruusjahtienkaan jälkeen jätä. Urheilu on ollut suuri osa elämää jo pitkään, ja sen tuomia tunteita on kaivannut taukojen aikana perhearjessa.

– Tauon aikana on huomannut juttuja, joita ei arjessa saa. Kilpailujännitykset, fiilikset kun onnistuu, ja totta kai epäonnistumisetkin. Arki on ihanaa elää lasten kanssa, mutta vähän tarvitsee tällaista toisenlaistakin rinnalle.

Kolmen päivän suunnistuspuristuksen jälkeen tiistai on kuitenkin pyhitetty sille ”tavalliselle arjelle”.

– Huomenna juhlitaan Urhon yksivuotissyntymäpäiviä. Huomenna on lepopäivä, Rantanen päättää.