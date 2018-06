Kolumbia voitti Senegalin ja jätti afrikkalaiset alkulohkoon

Jalkapallon MM-kisojen H-lohkossa pakkovoiton edessä ollut Kolumbia otti Senegalista 1–0-voiton ja eteni lohkovoittajana jatkopeleihin.

Vielä ensimmäisellä jaksolla ottelu näytti Kolumbian kannalta synkältä, kun viime MM-turnauksen maalikuningas James Rodriguez jouduttiin loukkaantumisen vuoksi ottamaan kentältä jo puolen tunnin kohdalla. Avausmaalia saatiinkin odottaa ottelun 74. minuutille, kunnes Yerry Mina vei turnauksen toisella osumallaan Kolumbian mukaan jatkopelitaisteluun. Topparin puskumaali jäi myös ottelun ainoaksi.

VAR puhutti tässäkin ottelussa, sillä ottelun päätuomari Milorad Mazic näki rikkeen ja vihelsi Senegalille pilkun ottelun 17. minuutilla. Videotarkistuksen jälkeen hän veti käskynsä pois.

J

atkopaikkaa haettiin Fairplay-pisteistä

Kolumbian voiton myötä varmistui, ettei jatkopeleissä nähdä yhtään Afrikan maata, sillä Japanin kanssa tasapisteissä ollut Senegal putosi jatkosta Fairplay-pisteiden perusteella.

Päätöskierroksen jälkeen tasapisteissä olleet joukkueet olivat tehneet ja päästäneet yhtä paljon maaleja. Joukkueiden keskinäinen ottelu oli päättynyt 2–2-tasapeliin, jolloin ratkaisua jouduttiin hakemaan Fairplay-pisteistä. Fairplay-pisteissä kyse on pikemminkin niiden välttämisestä, sillä keltainen kortti tuo yhden miinuspisteen, punainen kolme miinuspistettä ja suora punainen neljä miinuspistettä.

Senegalin päävalmentaja Aliou Cisse ei selitellyt pelin jälkeen.

– Se on jalkapallon laki. Emme päässeet jatkoon, koska saimme liikaa keltaisia kortteja, mutta olen ylpeä pelaajistani. He työskentelivät kovasti läpi turnauksen ja mielestäni näytimme, että tulevaisuutemme on valoisa, turnauksen suosikkivalmentajiin lukeutunut Cisse totesi.

– Luulen, että pelaajat tiesivät tilanteen. En kuitenkaan aio pyytää pelaajiani pelaamaan varovasti kentällä, jotta he välttäisivät kortteja. Jalkapallo on kontaktipeli.