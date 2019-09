Kolumni: Kirittärien voiton salaisuudet, niitä on neljä

Kirittärien lukkari Mari Mantsinen puhui voittajan DNA:sta. Se oli hyvin puhuttu.

Tämän kesän Kirittäret oli kenties pelillisesti naisten superpesiksen paras joukkue. Todellakin vain kenties. Mutta jyväskyläläisseuran DNA on sellainen, että se voittaa ratkaisupelejä, vaikka se olisi pitkiä toveja kentän toiseksi paras ryhmä. Kirittäret voittaa tärkeät pelit silloinkin, kun se pelaa huonosti. Se on urheilussa kultainen taito.

Tulokset puhuvat puolestaan. Syksyn pudotuspeleissä, etenkin semifinaaleissa Lapuaa ja finaaleissa Poria vastaan, Kirittäret oli usein pulassa otteluiden aikana. Monta kertaa ryhmä nousi toivottoman tuntuisilta takamatkoilta voittoon. Kolmesti juhlat alkoivat vasta kotiutuslyöntikisan jälkeen.

Kaikkiaan Kirittäret otti pudotuspeleissä yhdeksän voittoa kymmenessä ottelussa.

Se on sitä voittajan DNA:ta.

Tavallaan DNA on väärä sana. Voittamisen taito on vain osin synnynnäistä. Paljon kyse on myös harjoittelusta.

Talvella kävin kerran kutsuttuna Kuokkalan graniitissa seuraamassa Kirittärien harjoittelua. Vaikutuin. Vaatimustaso oli hämmästyttävän korkealla. Kaikesta kävi ilmi, että joukkueessa hyvä ei kelpaa. Kirittärissä pitää olla erinomainen. Vähintään.

Kovan tekemisen lisäksi pidin ilmapiiristä. Treeneissä kukki hurtti huumori ja hyvähenkinen naljailukulttuuri, joka oikein toteutettuna hitsaa joukkueen kuin joukkueen yhteen. Ei olekaan mikään yllätys, että käytännössä jokainen mestariryhmän jäsen korostaa haastatteluissa joukkueen ja joukkueessa toimivien ihmisten merkitystä. Kirittäret on joukkueena paljon enemmän kuin yksilöidensä summa.

Tavallaan Kirittärien sapluuna on lopulta melko yksinkertainen. Talvi treenataan rajusti ja muodostetaan yhteen hiileen puhaltava joukkue. Runkosarja viritellään kuntoa, eikä hätkähdetä pienistä vaikeuksista. Syksyllä korjataan hedelmät ja juhlitaan mestaruutta Köyhälammessa.

Yksinkertaisen sapluunan toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin kultasormi tai tässä tapauksessa kultanalle.

Kirittärissä on loistavia pelaajia. Heikkoja lenkkejä ryhmässä ei ole. Mutta se voittaminen. Siihen Jyväskylässä on lähes koko vuosituhannen ajan tarvittu Nalle Viljanen.

Kaksi vuotta sitten Kirittäret eivät kylpeneet lammessa. Silloin Kempeleen Kiri pudotti nallettoman Kirittäret jo puolivälierissä ja menestymään tottuneessa jyväskyläläisseurassa ihmeteltiin mitä tapahtui.

Ihmettelyn jälkeen Viljanen houkuteltiin takaisin viuhkan ääreen, ja seurajohtaja Petri Kaijansinkko alkoi etsiä ryhmään sopivia täsmävahvistuksia.

Sen jälkeen Kirittäret on juhlinut SM-kultaa kahdesti. Kokeneiden ukkojen merkitystä upeiden naisten taustalla ei voi väheksyä.

Lauantain mestaruusjuhlissa kuultiin myös pari uutista. Kapteeni Emma Körkkö ja toinen seuraikoni Marjukka Urpelainen lopettavat upeat uransa.

Epäilemättä kaksikon poistuminen on Kirittärille menetys. Mutta tuskinpa seuran fanien tarvitsee olla huolissaan.

DNA, kova työmäärä, joukkuehenki ja Nalle eivät katoa seurasta mihinkään.