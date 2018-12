Kolumni: Kunhan ette missaa liikuntaa ja urheilua

Jyväskylässä on esitetty vuosien saatossa kehon ja mielen täydeltä urheilullisia jännitysnäytelmiä. Mutta nyt on kyllä käynnissä yksi kihelmöivimmistä draamoista.

Se tottelee nimeä Hippos2020.

Ei päivää, etteikö joku nykisi hihasta.

Mitä kuuluu Hippos2020-hankkeelle? Mitä luulet, toteutuuko uusi Hippos? Jos toteutuu, millaisena?

Mistä minä tiedän. Kun eivät tunnu viisaammatkaan olevan ihan varmoja.

Julkisuuteen annettavat ”viralliset” lausunnot ovat optimistisia, koska niiden kuuluu luonteeltaan herkkäviritteisessä projektissa sellaisia olla.

”Hyvältä näyttää. Investointipäätös on lähellä”, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sanoo.

”Hilkulla ollaan, mutta vielä pitää maalilinja ylittää”, rakennuttajan eli Lehto Groupin johtaja Timo Reiniluoto toteaa.

Eikä näiden herrojen puheita ole syytä epäillä.

Henki on nyt se, että Lehto Groupin ja Fennia Varainhoidon konklaavi tekee myönteisen päätöksen. Vuokrasopimuksia ja muita sitoumuksia saadaan riittävästi, jotta vihreä valo voidaan sytyttää.

Aikaa on mennyt enemmän kuin lähtötilanteessa kuviteltiin.

Mutta toisaalta hanke on osoittautunut myös monimuotoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi kuin alunperin ajateltiin.

Kyse on valtakunnallisestikin poikkeuksellisesta projektista – ”jännittävästä”, luonnehti Reiniluoto. Hippokselle on tulossa erilaisia toimijoita niin paljon, että näiden kaikkien halujen, tarpeiden ja vaatimusten yhteensovittaminen on omanlaisensa työmaa.

Saati sitten liiketoiminnallisen perustan valaminen. Rakennuttajan ja sijoittajan on tehtävä kannatuslaskelmat useammin kuin kuudesti. Samoin tilojen vuokraajien.

Eli ei ihme, jos aika on karata (ja on jo vähän karannutkin) käsistä.

Hippos2020 on yhä hahmottumaton, mutta rakas lapsi.

Se herättää tunteita, siitä puhutaan ja erilaiset tarinat kiertävät kaupungilla rundia. Taustalla laulaa myös kuuluva pessimistien enkelikööri, jonka mukaan pilvet Hippoksen yllä ovat tummia ja koko hanke on suurin piirtein laskehtimassa.

Ei siinä mitään. Hajaäänet kuuluvat asiaan.

Eikä niiden sisältöäkään kannata olankohautuksella sivuuttaa. ”Maalilinja” ylittynee, mutta kysyä pitää myös sitä, millä tavalla. Hippos2020 on nyt rakennuttajan ja sijoittajan rukkasissa. Ne ajattelevat pääsääntöisesti liiketoimintaa ja tuottoa.

Jonkun on oltava myös portinvartijana: katsottava, etteivät liiketoiminnan periaatteet syö liikunnallista toiminnallisuutta, siis sitä minkä vuoksi Hippos lopulta uudeksi muokataan. Eri yksityiskohtien loputtoman läpikäymisen ei soisi tarkoittavan suunnitelmien liiallista karsimista ja vesittämistä, mikä johtaisi hölmistyneisiin ja sitä kautta ärtyneisiin ilmeisiin siinä vaiheessa, kun käyttäjät rientävät areenoille.

”Laadusta ei tingitä”, Timo Koivisto rauhoittelee.

Hyvä kuulla. Sillä juuri kaupungille portinvartijan rooli on tässä vaiheessa sälytetty.

Koska trilleri yhä jatkuu, kannattaa palauttaa mieleen iso kuva. Liikuntapääkaupunkina itseään pitävällä Jyväskylällä oli kolme vaihtoehtoa.

Yksi: remontoida Hippoksen vanhat ja osin homeiset rakennukset rahalla, jonka määrää kukaan ei tiedä.

Kaksi: käyttää hallit hamaan elinkaarensa loppuun ja jäädä sitten tyhjän päälle.

Kolme: rakentaa yritysrahan avulla uusi Hippos.

Päätös ei ollut vaikea. Ja se oli kaiketi hyvä. Kunhan hankkeessa muistetaan ja maltetaan vaalia loppuun asti kahta asiaa.

Liikuntaa ja urheilua.