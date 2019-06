Kolumni: Luvassa on pitkä ja kuuma ravikesä

Elämä on ihmisen ja kesä ravi-ihmisen parasta aikaa. Viimeistään eilisen Killerin Eliitin jälkeen ravikesä 2019 voidaan julistaa virallisesti avatuksi. Ja ai että, miten pitkä ja kuuma ravikesä tästä onkaan tulossa!

Killerin Eliitti tarjosi runsaslukuiselle yleisölle hellettä, draamaa, yllätyksiä ja kotimaakunnan voittajan kylmäveristen Killerin Kimarassa – eli hyvää raviviihdettä – mutta kaikesta huolimatta kyseessä olivat vasta alkupalat.

Viikon päästä ajetaan Kouvolassa Kymi GP, jonka osallistujaluetteloa katsoessa vesi herahtaa kielelle. Juhannuksena vietetään kolme päivän ravifestareita Härmässä. Siellä urheilullisen puolen kruunaa Nordic King -lähtö, jossa kylmäveriset ravaavat kenties kovempaa kuin missään koko vuoden aikana.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla Jyväskylässä päästään nostalgisiin tunnelmiin, kun Killerillä vietetään kaikkien aikojen suomenhevosen Vieskerin 30-vuotissyntymäpäiviä elävän ravilegendan nimikkoraveissa. Tapahtumaa on mainostettu kaikkien aikojen suurimpina hevosen syntymäpäivinä. Tässä, jos missä ravitapahtumassa kannattaa olla paikalla, vaikkei ravit ennestään valtavasti kiinnostaisikaan. Jo etukäteen uskaltaa luvata, että tunnelma Killerillä on tuona iltana erityisen lämmin, jopa koskettava.

Supersynttäreiltä suunnataan Lahteen Suur-Hollola-viikonloppuun. Etenkin suomenhevosten suurkilpailussa keskisuomalaisten toiveet ovat korkealla. Alustavalla osallistujalistalla ovat pihtiputaalaisen Antti Ojanperän tallista yksi kisan suosikeista eli Josveis sekä Vappuäijä, hankasalmelaisen Pauli Raivion suojateista Ellin Sisu ja jyväskyläläisen Henri Bollströmin ajama Killerin Kimaran sankari Tähen Toivomus, sekä jämsäläisen Tero Mäenpään tallin Hymynkare.

Heinäkuun alkupuoliskolla ajetaan Keski-Suomessa Hankasalmen Heinäravit, Karstulan paikallisravit, Jämsän kaksipäiväiset ja Pihtiputaalla Hiekan Helmi -ravit. Tämän jälkeen päästellään lujaa Mikkelin St. Michel -viikonlopussa, kunnes elokuun alussa ravikansa vaeltaa suureen messuunsa Kuninkuusraveihin Lahteen. Sielläkin Tähen Toivomukselta voi odottaa paljon.

Tämän ravivuoden erikoisuus on, että kunkkarien aikaan Suomen huippuravikausi on vasta puolessa. Elokuun lopulla herkutellaan Suuret Suomalaiset Derbyt Killerillä ja Vermossa, syyskuussa ajetaan Pohjoismaiden Mestaruudesta Turussa ja lokakuun alussa kisataan Kriteriumit Tampereella. Ravikesän ja -syksyn kruunaa Vermossa 11.–12. lokakuuta käytävät Euroopan mestaruus -ravit, jotka järjestetään Suomessa nyt ensimmäisen kerran.

Tarjontaa siis riittää. Moni ei-ravi-ihminen kuitenkin miettii, miksi lähteä raveihin, ja mitä siellä voi esimerkiksi lasten kanssa tehdä. Kerron kokemuksesta. Etenkin kesäraveihin voi ja kannattaa lähteä, vaikkei ymmärtäisi hevosista tai raviurheilusta mitään. Kesäravien tunnelmassa on jotakin selittämättömän lämmintä ja nostalgista, jopa jylhää. Usein tunnelma on sitä parempi, mitä pienemmästä paikkakunnasta on kyse. Noviisikin voi nauttia monia aisteja kutittelevasta atmosfääristä, monipuolisista tarjoiluista ja upeista hevosista, ja lapsille on monella radalla järjestetty paljon tekemistä.

Monelle on käynyt niin, että kun kerran lähtee, ravien hieno ja aito ilmapiiri vie mennessään. Kohta voi huomata olevansa lähiradan vakiokävijä, sitten käyvänsä raveissa kauempanakin, sitten omistavansa osuuksia ravihevosista...

Tämänkin kerron kokemuksesta – ja kannustan koke(ile)maan!