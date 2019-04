Kolumni: Mistä lisää Iivoja ja Kristoja?

Äänekosken aurinkoiset SM-hiihdot osoittivat jälleen kerran, että ammattihiihtäjien ja hiihtoa aika tosissaankin harrastavien välinen vauhtiero on valtava.

Isoja eroja on myös ammattilaisten välillä. Päävalmentaja Matti Haavistollakaan ei ole vastausta siihen, kuinka nostaa muut maajoukkuehiihtäjät samalle tasolle kuin Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

Haaviston arvion mukaan Iivo ja Krista eivät ole muihin suomalaisiin verrattuna aivan niin ylivoimaisia kuin Äänekosken kevätkisoissa nähtiin, koska talven tässä vaiheessa osalla hiihtäjistä jaksaminen on kääntynyt laskuun.

– Mutta kyllä meillä haasteita on. Kun katsotaan tätä ja edellistä vuotta, meillä on kaksi hiihtäjää, jotka ovat hiihtäneet arvokoisoissa mitaleille. Siinä on todellakin suuri haaste, kuinka saamme muita ja erityisesti nuoria nostettua, Haavisto myönsi.

Lisää Iivoja ja Kristoja norjalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä haastamaan ei todellakaan saada helpolla. Kärsivällisyyttä vaativa ainoa keino on houkutella lajin pariin nuoria lupauksia, jalostaa heitä vuosi kerrallaan eteenpäin ja toivoa, että he puhkeavat aikuisena kukkaan.

Ensi kaudella kukkaan puhkeamisia totta kai toivotaan nykyisiltä maajoukkuehiihtäjiltäkin. Tulossa on välivuosi arvokisoista, mikä antanee mahdollisuuden kokeilla treeniohjelmissa jotain uutta.

Välivuosi ei ole aivan oikea termi kuvailemaan tulevaa vuotta. Osalle hiihtäjistä on luvassa raaka urakka, sillä kausi sisältää 42 maailmancupin osakilpailua marraskuusta maaliskuuhun.

Haavisto, muut valmentajat, Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ja Kihu kokoontuvat puolentoista viikon kuluttua kolmeksi päiväksi Vuokattiin työstämään, kuinka suomalainen hiihto menee eteenpäin. Palautetta julkisuuteen ja seuraavien valmennusryhmien kokoonpanoja on luvassa myöhemmin keväällä.

Urheilijoiden kanssa perinteinen palautepalaveri pidettiin jo perjantaina Äänekoskella. Siellä tapetille nousseista kipukohdista maajoukkuehiihtäjät eivät halunneet medialle juoruta.