Kolumni: Olipa kerran Sir Alex, Coach K ja muuan Nalle

Ilta-Sanomien Timo Kankaanpää nimitti Itä-Länsi-ottelun jälkeen Perttu Ruuskan pesäpallon Michael Jordaniksi. Villi veto, mutta toisaalta osuva. Maailman parhaat pesäpalloilijat kun tulevat kaikki Suomesta. Niin tulevat myös pesäpallovalmentajat, joita pelinjohtajiksi kutsutaan. Menestyneintä pelinjohtajaa voi siis aivan hyvin verrata maailman menestyneimpiin valmentajiin. Heihin, jotka uhmaavat urheilumaailman lainalaisuuksia pitkällä ja menestyksekkäällä uralla. Hurjimmat saattavat pysyä hievahtamatta saman joukkueen peräsimessä vuosikausia. Heillä on yleensä myös jokin ytimekäs kutsumanimi.

Purkkaa jässyttävä skotti Alex Ferguson valmensi Manchester Unitedia 26 vuotta. Tuona aikana joukkue voitti muun muassa 13 Valioliigan mestaruutta ja kaksi kertaa Mestarien liigan. Kuningatar Elisabet II aateloi mestariluotsin 20 vuotta sitten. Ferguson on nykyään Sir Alex. Hän sai itse määritellä eläköitymisensä ajankohdan.

Mike Krzyzewski on valmentanut Duken yliopiston koripallojoukkuetta vuodesta 1980 lähtien. Vuosina 2005–2016 hän valmensi myös tarunhohtoista USA:n maajoukkuetta, joka palasi hänen komennossaan mestaruuksien tielle ja hävisi vain yhden ottelun. Krzyzewski tunnetaan nimellä Coach K. Ja osataan meillä Suomessakin. Jukka Jalonen on kahden aikuisten ja yhden nuorten maailmanmestaruuden jälkeen vaatimattomasti Leijonakuningas.

Tälle listalle voi viimeistään nyt lisätä Kirittärien Jussi Viljasen. 500 ottelua naisten Superpesiksen pelinjohtajana on poikkeuksellinen ja historiallinen saavutus. Viljanen on täysin omilla luvuillaan. Naisten peleissä tilastokakkosena on Kirittärien nykyinen kakkoskäskijä ja Viljasen aisapari Petri Kaijansinkko, jolla on vyöllään 361 ottelua ykköspelinjohtajana. Miesten Superpesiksessä kärjessä on Pasi Virtanen, joka on ollut viuhkan varressa 462 ottelun verran. Viljasella on myös eniten voitettuja otteluita (379) ja mestaruuksia (7) naisten pelinjohtajana. Näissäkin tilastoissa muut tulevat kaukana perässä. Huomionarvoista on sekin, että mestaruuksista neljä on tullut Kirittärissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viljaselta löytyy myös se ytimekäs kutsumanimi. Ensimmäinen sana, minkä hän pienenä oppi oli nalle. Siitä asti häntä on sanottu Nalleksi.

Väitän, että Nallelle olisi tullut paljon nykyistä laajempaa tunnustusta, jos laji olisi jokin muu kuin pesäpallo. Urheilutoimittajain Liiton vuoden valmentaja -valinnoissa hänet ja muutkin pesäpallon pelinjohtajat on aina sivuutettu kokonaan. Näin siitäkin huolimatta, että pesäpallosta puhutaan Suomen kansallispelinä. Tai ehkä juuri siksi. Olympiavoittajien ja MM-kultajoukkueiden valmentajat on helpompi nostaa jalustalle. Pesäpalloväki jää valinnoissa vääjäämättä alakynteen, kun kansainvälisiä meriittejä ei ole mahdollista saavuttaa.

Esitänkin Suomen Urheilugaalan organisaatiolle toivomuksen, että Nallea muistettaisiin edes jonkinlaisella erikoispalkinnolla. Vuoden valmentaja -palkinto kun saattaa taas hyvinkin mennä Leijonakuninkaalle. Nalle on kuitenkin samaa kastia hänen, Sir Alexin ja Coach K:n kanssa, vaikka tilillä ei olekaan maailmanvalloitusta.