Kolumni: Sinä iltana kukaan ei kävellyt yksin – Mestareiden liigan välieräottelu oli järisyttävä kokemus

Liverpoolin ja Barcelonan ottelun päättymisestä on kulunut aikaa noin 45 minuuttia. Jokainen voi näin päätellä, että näppäimistö laulaa öiseen aikaan, jolloin olisi kai viisainta olla nukkumassa.

Mutta ei vain pysty.

Mestareiden liigan välieräottelu oli niin järisyttävä kokemus, että kroppa on ylikierroksilla. On turha mennä pyörimään sänkyyn. Uni ei kuitenkaan tule.

Camp Noulla kotijoukkue voitti 3–0. Anfieldilla Liverpool pisti paremmaksi: 4–0 ja näin Liverpool pelaa kilpailun finaalissa.

Erityinen voittaja tiistai-iltana oli kuitenkin jalkapallo. Ja urheilu.

Tuosta paremmaksi on urheiluiltaa hankala vääntää. Ainakin se oli yksi hienoimmista näkemistäni jalkapallopeleistä.

Nyt joku voi luulla, että siellä nyt joku yli-innostunut Liverpoolin kannattaja hehkuttaa. Luulemisissa voi joskus olla totuuspohjaa. Nyt sitä ei ole. Ei sitten yhtään.

Kasvoin jalkapallokuluttajaksi 1980-luvulla, jolloin Liverpool voitti lähes aina. Kyseisen aikakauden vuoksi Suomessakin on paljon Liverpoolin kannattajia, mutta minulle ylivoima on aina ollut kirosana. Siksi aloin vihata Liverpoolia koko pienen pojan sydämen voimalla.

Erityisesti inhosin Liverpoolin faneja. Tai ”faneja”, jotka järkyttivät mieltäni keväällä 1985. Heysel-stadionin katsomotragedia Euroopan cupin finaalissa oli 8-vuotiaalle pikkupojalle pelottava kokemus, joka hiipi painajaisiin ja mietitytti vielä vuosikausia myöhemmin.

Tuolloin toki ajattelin, että kaikki Pool-kannattajat ovat väkivaltaisia hulluja.

Toisin oli tiistai-iltana. Jo pelkkä peli on tuleva klassikko. Trent Alexander-Arnoldin neronleimaus ratkaisuosumassa oli mykistävä, ja sitä hämmästellään vielä vuosien päästäkin. Ja varmasti hämmästellään sitäkin, kuinka Barcelonan kaltainen joukkue voi nukkua kulmatilanteessa Mestareiden liigan välierässä yhtä pahasti kuin pienimmät poikajuniorit piirin peli-illoissa.

Peli oli siis ihmeellinen, mutta sellaisia ne tuntuvat tämän kauden Mestareiden liigassa olevan. Mutta erityisen järisyttäväksi tämän ottelun teki tunnelma ja pelin tarina. Tarina kaikkine käänteineen oli sellainen, että peliin syttyivät myös he, tai siis me, jotka eivät Liverpoolista yleensä niin innostu. Se kertoo aika paljon ottelun suuruudesta.

Tunnelma Anfieldilla vaikutti tv-kuvien perusteella täysin käsittämättömältä. Liverpoolin kannattajat aiheuttivat Barcelonan sulamisen. He sulattivat myös Pool-inhoni. Liverpoolin noustua tasoihin huomasin toivovani joukkueen painavan samaa vauhtia voittoon asti. Hämmästyin itsekin. Divock Origin lauottua Alexander-Arnoldin kulmapotkun maaliin nousin jopa tuolista ylös. Sellaista riehaantumista en usein itselleni salli.

Walk on, walk on. With hope in your heart. And you’ll never walk alone. You’ll never walk alone. Näin lauletaan Gerry and the Pacemakersin kappaleessa, jonka Liverpool-fanit ovat jo vuosikymmeniä sitten omineet itselleen. Tiistai-iltana ottelun jälkeen se kuulosti kannattajien laulamana paremmalta kuin koskaan ennen.

Kukaan ei todellakaan kävellyt tuon pelin jälkeen yksin.

Jalkapalloilta oli upea. Se oli unohtamaton. Se värisyttää yhä, vaikka kello on jo 1.30.

Vieläkin tekisi mieli katsoa pari kertaa Alexander-Arnoldin kulmapotku. Ehkä kuunnella vähän You’ll Never Walk Alonea.

Mutta rajansa kaikella. Sen verran keho on rauhoittunut, että on aika mennä nukkumaan. Tiedän, että keskiviikkona jälleen inhoan Liverpoolia. Mutta tiistain ottelua tuskin unohdan koskaan.

Hyvää yötä.