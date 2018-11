Kolumni: Täällä tehtiin maailman parhaimmat ralliautot

Jyväskylän Puuppolassa tehdään maailman parhaimmat ralliautot. Sitä harva osasi aavistaa, kun kolme ja puoli vuotta sitten ilmoitettiin, että Tommi Mäkinen alkaa johtaa maailman suurimman autonvalmistajan Toyotan rallitallia ja että WRC-autoja aletaan rakentaa Puuppolassa. Toyotalla oli hulppea rallitehdas Saksan Kölnissä, mutta Mäkinen vaati, että Toyotan WRC-autot suunnitellaan, kehitetään ja rakennetaan maatilalla, jossa insinöörit ja mekaanikot työstäisivät projektia Tikkakosken vanhassa osuuskaupassa ja viljakuivaamossa.

Mäkinen piti päänsä, vaikka moni epäili, että miten Jyväskylään ja Puuppolaan saataisiin houkuteltua maailmanluokan suunnittelijoita ja insinöörejä. Maailmalla ihmeteltiin paitsi rallipajan syrjäistä sijaintia niin tilojen vaatimattomuutta. Mäkinen vakuutti, että WRC-autoja pystytään tekemään pienissäkin tiloissa, koska ne tehdään käsityönä ja yksittäisinä kappaleina. Kolmelle kuljettajalle piti tehdä yhteensä yhdeksän autoa ja se kyllä onnistuu Puuppolassa.

Malcolm Wilsonin johtama M-Sport on rakentanut lähes 20 vuotta Fordin ralliautoja syrjäisessä Cockermouthissa Ison-Britannian Cumbriassa. Vanhassa mielisairaalassa rakennetuilla Fordeilla on voitettu valmistajien maailmanmestaruus vuosina 2006, 2007 ja 2017. Wilson toimi esimerkkinä Mäkiselle, kun Toyotan rallitallin pääpaikkaa asemoitiin Puuppolaan.

– Minuakin epäiltiin aikoinaan, kun ilmoitin, että alamme tehdä Fordin ralliautoja Cockermouthissa. Mutta olemme 20 vuoden aikana todistaneet, että se on mahdollista. Olemme pystyneet luomaan menestyvän liiketoiminnan niin rallissa kuin rata-autoilussa, Wilson toteaa Keskisuomalaiselle.

M-Sport on vastannut myös Bentleyn rata-autojen rakentamisesta ja kilpailemisesta.

– Moottoriurheilussa kaikki riippuu ihmisistä. Jos olet saanut tiimiisi oikeat ihmiset, niin sijainnilla ei ole merkitystä, Wilson korostaa.

Wilsonin mukaan maaseutu on kaupunkia parempi paikka rallitallille.

– Meillä on hyvät tilat ja testiradat lähellä. Syrjäinen sijainti on pieni hinta hienosta ympäristöstä ja elämänlaadusta, Wilson kehuu Lake Districtin maisemia.

Puuppolassakin siis pystytään tekemään autoja, joilla voitetaan maailmanmestaruus?

– En näe yhtäkään syytä miksi se ei olisi mahdollista, Wilson tuumasi tämän vuoden toukokuussa.

Mäkinen pestasi Toyotan ralliprojektin pääsuunnittelijaksi Simon Carrierin ja pääinsinööriksi Tom Fowlerin. Molemmilla oli kokemusta nimenomaan M-Sportilta.

Aikataulu oli ehkä suurin haaste Toyotan ralliprojektissa. Kun Mäkinen alkoi kasata asiantuntijoita ja tekijöitä elokuussa 2015, oli maali 16 kuukauden päässä. Toyota Yaris WRC piti olla valmis luokiteltavaksi joulukuussa 2016. Tiukka aikataulu aiheutti pitkiä päiviä pajalla ja jännitteitä henkilökunnassa. Mutta Yaris valmistui aikataulussa ja kaksi Toyotaa oli Monte Carlon rallin lähtöviivalla tammikuussa 2017.

Toyota sai MM-paluulleen unelma-alun, kun Jari-Matti Latvala sijoittui toiseksi Montessa ja voitti Ruotsin rallin. Kauden kruunasi Esapekka Lapin voitto Jyväskylän MM-rallissa.

Tälle kaudelle Toyota Gazoo Racing lähti tavoittelemaan valmistajien maailmanmestaruutta. Vuoden 2017 MM-sarjassa kolmanneksi sijoittunut Ott Tänak tuli Juho Hännisen tilalle ja odotukset olivat korkealla. Mutta kauden puolivälissä näytti siltä, että merkkimestaruus ei tule Toyotan leiriin 2018. Sardinian rallin jälkeen Toyota oli tallien välisessä MM-sarjassa vasta kolmantena ja 51 pisteen päässä sarjaa johtavasta Hyundaista. Toyota-kuljettajat olivat alkukaudesta pystyneet voittamaan vain yhden MM-rallin, kun Tänak oli nopein Argentiinassa. Latvala oli keskeyttänyt viisi rallia putkeen ennen Jyväskylän MM-rallia.

Mäkisen tiimi testasi Toyotia paljon Jyväskylän ympäristön teillä kesällä. Koska Toyotan rallitalli on rekisteröity Jyväskylään, on tallilla ollut vapaa testioikeus Jyväskylän kaupungin alueella. Se on ollut merkittävä etu.

– Saimme ajettua kesän aikana hyvän testirupeaman, jonka ansiosta saimme parannettua auton jousitusta ja pitoa, Mäkinen kertaa työteliästä kesää.

Testien tulokset näkyivät kauden kuudessa viime rallissa. Tänak voitti putkeen Jyväskylän, Saksan ja Turkin rallit, kun Latvala vei nimiinsä Australian rallin. Toyotan kolmikko otti kuudesta viime rallista neljä voittoa ja yhteensä yhdeksän palkintopallisijaa.

Toyota Yariksen vahvuudet ovat hyvässä ajettavuudessa ja tehokkaassa moottorissa. Yaris on nopea ja varsinkin Tänak on tänä vuonna näyttänyt, että oikein piiskattuna Toyotan WRC-auto on lyömätön vastus rallin MM-sarjassa. Tänak on vienyt Yariksen sen rajoille saakka. Tänakin neljän voiton vastapainona on neljä turhaa keskeytystä. Virolainen kun yritti kauden aikana voittaa paitsi jokaisen rallin niin myös jokaisen erikoiskokeen.

Tänak oli kuitenkin Toyotan merkkimestaruuden pohjustaja. Hän keräsi kauden aikana 144 valmistajien MM-pistettä, kun Latvala otti 117 merkkipistettä ja Lappi 107.

Lappi siirtyy ensi kaudeksi Citroenille. Urallaan viisi MM-rallia voittanut Kris Meeke ajaa Tänakin ja Latvalan tallikaverina kaudella 2019.

– Krisin kanssa otetun ensituntuman perusteella uskon, että meillä on hyvä porukka ensi vuonna, Mäkinen luonnehtii.

Toyotalla on niin hyvä auto ja niin nopeat kuljettajat, että talli lähtee suosikkina kauteen 2019. Merkkimestaruuden lisäksi tähtäimessä on myös kuljettajien maailmanmestaruus.