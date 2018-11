Kommentti: Hyvässä maineessa olevan JKU:n ei tarvitse houkutella urheilijoita

Kun lähes joka syksy seuraan liittyy nimekkäitä urheilijoita, alkaa usein kuulua kateuden ääniä. ”Ne haalivat urheilijoita”, saatetaan Jyväskylän Kenttäurheilijoiden kilpailijaseuroissa kuiskia.

Jos kuiskitaan, se on turhaa kuiskintaa. JKU:lla vain menee kovaa, seuralla on hyvä maine ja sinne halutaan. JKU:n ei tarvitse ketään houkutella. Valmennuspäällikkö Jarkko Finnin mukaan tänä vuonna kyselijöitä seuraan on ollut poikkeuksellisen paljon. Niin paljon, että JKU on joutunut ”käännyttämään” seuraan pyrkijöitä, koska JKU:n ajatusmaailmassa uudet tulijat eivät saa heikentää entisten mahdollisuuksia esimerkiksi valmennustuen suhteen.

Anniina Kortetmaan ja Aino Pulkkisen JKU otti mielellään vastaan. Heidänkin saapumisessaan näkyvät JKU:n arvot. Vaikka seuran jokaisella huippu-urheilijalla ovat henkilökohtaiset tavoitteet etusijalla, siirtojen julkistamistilaisuudessa JKU korosti viestikilpailuja ja seurajoukkueiden Eurooppa cupia.

Urheilijoiden puheista kuuli, että heille JKU on joukkue, seura, yhteisö ja jopa perhe. Jopa paljon maailmalla viime vuosina ollut Hanna-Maari Latvala korosti, kuinka hänellä on aina kotoinen olo, kun hän on Jyväskylässä ja JKU-asusteissa.

JKU on monella tavalla malliseura. Valmis sekään ei ole. Vaikka seura on elänyt jo useita vuosia upeita aikoja, aivan terävimmälle huipulle seuran urheilijat eivät ole nousseet. Lisäksi omista kasvateista vain Osku Torro on onnistunut kohoamaan olympia- tai MM-tason arvokisaedustajaksi.