Kommentti: Kaikki ratkaisut ongelmaan ovat kompromisseja

Ihmisyyden ja inhimillisyyden näkökulmasta sukupuolen korjaaminen on yksinkertaista. Jokaisella on oikeus elää kuten oikeaksi kokee. Sukupuolenkorjausleikkauksillakin on jo pitkä historia. Esimerkiksi elokuvan Tanskalainen tyttö tunnetuksi tekemälle Lili Elbelle leikkaus tehtiin vuonna 1930.

Urheilu sen sijaan ei ole yksinkertaista. Transsukupuolisten urheilu on monimutkainen asia, jossa ongelman ratkaisemiseen on olemassa vain kompromissejä. Testosteronirajat ja muut vastaavat ovat keinotekoisia, mutta parempiakaan ratkaisuja ei ole.

Toistaiseksi päätökset ovat olleet helppoja. Suomessa Vera Räsäsen tapaus herätti lajipiireissä myös närää, mutta hänen jäämisensä Kalevan kisoissa kauas mitalisijojen ulkopuolelle hiljensi orastavan kohun nopeasti. Toisaalta myös Räsänen todisti, mikä sukupuoltaan korjanneiden urheilun ongelma on. On jokseenkin mahdotonta, että koko elämänsä naisena kasvanut urheilija nousisi Räsäsen tavoin lähes 50-vuotiaana ilman kunnollista lajitaustaa sille tasolle, että rikkoisi Kalevan kisojen tulosrajat.

Vaikeaksi asia tulee sitten, kun joku parhaassa urheilijan iässä oleva huippukuntoinen voimakas mies korjaa sukupuolensa ja haluaa kilpailla naisten sarjassa. Urheilijat ovat omituisia ja haluavat menestyä lähes kaikin mahdollisin keinoin. Voi kuulostaa hurjalta, mutta on mahdollista, että joku korjaa sukupuoltaan menestyäkseen urheilussa, vaikka ei kokisikaan muuten korjaukseen tarvetta.

Sukupuolisuuden problematiikka ei ole urheilussa uusi asia, sillä esimerkiksi intersukupuolisia urheilijoita on ollut jo paljon ennen Caster Semenyaa. Heinrich Ratjen puolestaan sai kasteensa nimen Dora ja häntä kasvatettiin kuten tyttöä. Ratjen oli neljäs Berliinin olympialaisten 1936 naisten korkeushypyssä ja voitti Wienissä 1938 EM-kultaa. Vuotta myöhemmin hänet todettiin mieheksi.