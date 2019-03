Kommentti: Komea on Happeen välieräputki, mutta nyt se taitaa päättyä

Hopeaa, neljäs, pronssia, hopeaa, kultaa, pronssia ja neljäs. Siinä ovat Happeen sijoitukset seitsemältä viime salibandykeväältä. Korostetaan vielä, hirvipaidat ovat pelanneet seitsemän vuotta peräkkäin välierissä. Tähän ei ole pystynyt edes liigaa viime vuosina dominoinut Classic.

Ikävä kyllä, nyt Happeen mahtava putki on katkeamassa. Oilers uhkaa heittää kestomenestyjän pihalle peleistä jo puolivälierävaiheen jälkeen. Tilastonikkarit tietävät, että pudotuspelisarjoissa 0–3-asema tietää lähes varmaa putoamista.

Tuskinpa kukaan Oilers-leirin ulkopuolella uskoi, että tässä vaiheessa sarjaa ollaan tällaisessa tilanteessa. Mutta niin vain ollaan. Happee voi osaksi katsoa peiliin, mutta suurin syyllinen Happeen ahdinkoon on silti vastustaja. Oilers on ollut jollain tavalla nälkäisempi ja halukkaampi sarjan ensimmäisistä vaihdoista lähtien. Happee taas ei varsinaisesti ole ollut huono, parempi sana lienee keskinkertainen. ”Ollaan parannettu koko ajan, nyt oltiin jo lähellä voittoa”, Mika Kohonen arvioi keskiviikon koitoksen jälkeen.

Mestarin arvio on oikea, sillä Happee on parantanut. Ongelma vain on, että sarjan ensimmäisessä osassa Happee oli heikko. Hirviryhmällä touhu on mennyt puskemiseksi. Menosta on puuttunut rentous, ja se on johtanut siihen, että Happeelle on tullut silkasta huolimattomuudesta johtuvia virheitä.

Naula Happeen arkkuun voi tulla jo perjantaina Espoossa. Penkkiurheilijoiden näkökulmasta voi toivoa, että näin ei tapahdu. Kohosen ja Happee-ikoni Petri Kaukon urat voivat päättyä tähän kauteen. Kaksi 1970-luvulla syntynyttä mohikaania olisi mukava nähdä kaukalossa vielä ainakin kerran.