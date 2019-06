Kommentti: Krikettimaailmassa on tulossa astetta isommat torijuhlat

Suomen ja Kanadan välinen jääkiekon MM-finaali keräsi Suomessa yli 3 miljoonaa ihmistä tv:n ääreen, minkä jälkeen kansa lähti teille ja toreille juhlistamaan mestaruutta. Kyse oli meille suomalaisille isosta jutusta, josta kuitenkaan suurin osa maapallon väestöstä ei tiedä mitään, ellei sitten Mörkömania ole noussut laajemmin otsikoihin.

Samaan aikaan yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on kisakuume. Heidän kansallinen ylpeydenaihe, krikettimaajoukkue valmistautuu MM-kisoihin. Kun Intia pelaa, puhutaan kymmenistä ja sadoista miljoonista ihmisistä, jopa miljardiyleisöstä. Jos vastassa on lähes 200 miljoonan asukkaan Pakistan, katsojalukuennätykset ovat vaarassa.

Jääkiekon tavoin kriketti on laji, josta osa maailman ihmisistä ei tiedä juuri mitään. Mutta niitä, jotka tietävät, on niin paljon, että joissakin arvioissa puhutaan jopa maailman toiseksi suosituimmasta pallopelistä jalkapallon jälkeen. Tietysti nämä arviot riippuvat paljon mittarista ja siitä kuka mittaa.

Lajina kriketti ei voisi olla paljon kauempana jääkiekosta. Ottelu kestää tuntikausia, eikä siinä näytä tapahtuvan juuri mitään. Syöttäjä syöttää, lyöjä lyö. Välillä vähän juostaan ja sitten taas uusiksi. Enimmäkseen odotellaan. Myös oma kansallispelimme ja kriketin kaukainen serkku pesäpallo näyttää krikettiin verrattuna vauhdikkaalta.

Mutta tasaisessa krikettimatsissa on koukku, draaman kaari, joka huipentuu vasta lopussa. Kun ensimmäisenä sisävuorossa oleva joukkue on tehnyt oman tuloksensa, toinen joukkue lähtee jahtaamaan sitä. Kuinka monta juoksua vielä tarvitaan? Kuinka monta syöttöä on jäljellä? Nämä arvot pyörivät tv-ruudulla.

Ja parhaimmillaan ratkaisu saadaan vasta aivan lopussa, kahdeksan tunnin pelaamisen jälkeen. Aivan kuten vuoden 2011 MM-finaalissa, jossa Intia voitti Sri Lankan, minkä jälkeen kansa lähti teille ja toreille. Ja kun intialaiset lähtevät torille, siihen ei ihan pieni tori riitä. Ja 14. heinäkuuta on jälleen torijuhlien aika, joko Intiassa tai jossain muualla.