Kommentti: Mäkäräisen mitalitoiveet jäivät taas viimeisen matkan varaan

Kaisa Mäkäräinen on Östersundin MM-kisoissa tutun tilanteen edessä. Mitalitoiveet eivät ole toteutuneet, ja jäljellä on enää yksi henkilökohtainen matka.

Sunnuntain yhteislähdössä hän voi yltää samaan mihin ylsi Ruhpoldingissa 2012, Oslossa 2016 ja Hochfilzenissä 2017. Niissä kisoissa joensuulainen juhli MM-pronssia päätösmatkan jälkeen.

Suomen mitalitoiveet ovat näissäkin kisoissa käytännössä yhden urheilijan varassa. On vaikea kuvitella, että Mäkäräinen pystyisi kilpailemaan tuntematta menestysodotusten luomaa painetta. Tiistaina hän kuitenkin kielsi Östersundin epäonnistumisten johtuneen menestyspaineista. Sakot ovat johtuneet siitä, että ampumapenkalla on ollut vaikeuksia. Östersundissa on ollut MM-kisojen aikana tuulta ja lumisadetta.

Päävalmentaja Jonne Kähkönen nosti viimeisen MM-kisapettymyksen jälkeen esiin sen tosiasian, että Mäkäräisellä on takanaan vaikea kausi. Hänellä on ollut huippuonnistumisia, mutta myös pahoja epäonnistumisia. Takana on vuoristoratakausi, ja Östersundissakin ensimmäinen henkilökohtainen startti meni pieleen.

Mäkäräinen sanoi takaa-ajon jälkeen sunnuntaina harmittelevansa edelleen enemmänkin pikamatkaa. Kähkönen arveli tiistaina, että pikamatkalla kaatuminen saattoi olla arvaamattoman kallis koko kisoja ajatellen.

Miesten normaalimatkan jälkeen kilpaillaan vielä pariviesti torstaina sekä naisten ja miesten viestit lauantaina. Kähkönen ratkaisee viestikaksikon myöhemmin. Hän suostui sanomaan ainoastaan sen, ettei pidä todennäköisenä, että Mäkäräinen kilpailisi torstaina ja lauantaina.

Jos Mäkäräinen on viivalla jo torstaina, Sanna Markkanen lennätetään neljänneksi lenkiksi naisten viestijoukkueeseen.