Kommentti: Mitä nyt, Lauri Markkanen?

Hyvät uutiset ensin: Chicago Bulls pääsi keskiviikkona pakoon Chicagon paukkupakkasia ja haki Miamin lämmöstä 105–89-vierasvoiton NBA-koripalloliigassa. Lauri Markkanen keräsi heittopelinsä sakkaamisesta (4/15, kolmoset 0/5) huolimatta 14 pistettä ja 13 levypalloa sekä sivusi yhden ottelun ennätystään neljällä korisyötöllä.

Markkanen on nostanut sekä piste- (17,1) että levypallokeskiarvoaan (8,0) tulokaskauteensa verrattuna, ja hänet valittiin tähdistöviikonlopun nousevien tähtien joukkueeseen.

Mutta Chicago Bullsin jokainen voitto pienentää seuran mahdollisuuksia saada ensi kesän varaustilaisuuden ykkösvuoro, ja Markkasen päällisin puolin hyvät tilastot peittävät sen, että suomalaisen itseltään odottama kehitysloikka toisena NBA-kautena on jäänyt ottamatta.

Markkasen levypallokeskiarvon nousu johtuu peliajan kasvusta, sillä hänen osuutensa tarjolla olleista levypalloista on sama kuin tulokkaana. Pistekeskiarvon nousu selittyy heittomäärän kasvulla.

Markkasen pelitilanneheittotarkkuus on pudonnut tulokaskaudesta, ja syynä siihen on merkittävä heikentyminen kahden pisteen heittojen osumisessa. Tulokkaana Markkanen sai kakkosistaan sisään 49,7 prosenttia, tällä kaudella enää 45,8 prosenttia.

Syötöt laskussa, menetykset nousussa

Markkasen kolmostarkkuus on sen sijaan noussut 38,6 prosenttiin, ja kaukoheittäjänä suoraan syötöstä Markkanen on aivan maailmanluokkaa. Mutta hän on täysin riippuvainen joukkuekaverien luomista paikoista, sillä Markkasen kolmosista 98,6:tta prosenttia on edeltänyt korisyöttö.

Kyky luoda heittopaikkoja erottaa supertähdet erittäin hyvistä pelaajista, ja tässä suhteessa Markkanen on polkenut paikallaan. Chicago on hakenut Markkasella palloa korin alle, kun hänelle on saatu screeneillä vaihdettua pienempi puolustaja, mutta post up -tilanteissa hänen heittoprosenttinsa on vain 37,1 prosenttia.

Korin lähellä Markkanen on ajoin saanut vastaansa kaksi puolustajaa. Silti Markkasen korisyöttöjen määrä on pudonnut tulokaskaudesta, mutta menetysten määrä noussut. Yksi syöttö ottelua kohti on vähän pelaajalle, joka pitää palloa hallussaan keskimäärin 63,6 kertaa ottelua kohti.

Markkanen on Bullsin tämän kauden toiseksi paras pistemies ja toiseksi tärkein hyökkäysoptio Zach LaVinen jälkeen, mutta Bullsin hyökkäyspeli on ollut tuloksekkaampaa silloin kun Markkanen on poissa kentältä. Bullsin hyökkäyspelin tehoa kuvaava offensive rating on ollut ilman Markkasta 2,1 pistettä parempi kuin Markkasen ollessa kentällä.

Markkanen on yksi maailman parhaista kaukoheittäjistä. Mutta voiko hän olla mestaruutta tavoittelevan joukkueen ykkös- tai kakkosoptio? Sen ratkaisee se, miten paljon hän pystyy kehittämään pelinsä muita osa-alueita.