Kommentti: "Paras päivä ikinä" – Esikuvien merkitys lapsille on valtava

Koko aamupäivä sitä kuiskittiin. Tuleekohan se Lauri paikalle? Minultakin sitä kyselivät niin lapset kuin heidän vanhempansakin. Ihmiset katselivat ajoittain Hipposhallissa ympärilleen ihan vain sen vuoksi, että näkyykö 213-senttisen NBA-tähden pää jossain korkealla muiden yläpuolella.

Ja kyllähän se odotettu tähti lopulta tuli. Tosin en ole varma, onko tähti oikea sana kuvaamaan Lauri Markkasta. Pelitason puolesta tähti-sanan käyttäminen ei ole liioittelua, mutta jyväskyläläiskasvatti ei millään tavalla toimi tähden elkein. Ja tämä on siis pelkästään kehu. Markkanen on säilynyt menestyksestä huolimatta maanläheisenä.

Esikuvana Markkanen on aivan loistava. Hänelle ei varmastikaan ole pelkästään hauskaa tulla lomallaan huudattamaan koriskoulun lapsia (ja heidän vanhempiaan). Silti Markkanen saapuu paikalle, koska hän tunnistaa roolinsa. Markkanen ymmärtää aidosti, että se mikä on lopulta pieni asia yhdelle isolle miehelle, on valtava suurelle joukolle lapsia.

Koriskoulun lapset tuskin unohtavat lauantaipäivää aivan vähään aikaan. Itselläni on talven koriskoulussa ollut kaksi poikaa. Kotimatkalla päivää kuvailtiin "parhaaksi ikinä". Osaksi se johtui muutamasta onnistumisesta kentällä, mutta suurin syy päivän parhauteen oli kuitenkin turnauksessa pistäytynyt jyväskyläläinen maailmanvalloittaja.

Näissä tapahtumissa sitä vanhempana ymmärtää, kuinka valtava merkitys esikuvilla on lapsille.