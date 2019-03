Kommentti: Sunnuntaiksi jäi vielä jännitettävää

Kahdestoista sija ampumahiihdon MM-kisoissa ei ole huono sijoitus, mutta paljon parempaa oli luvassa Kaisa Mäkäräiselle perjantaina. Mitalihaaveet katosivat toisen hiihtolenkin kaatumiseen. Mäkäräinen sinnitteli kaatumisensa jälkeen kisan loppuun asti, eikä päästänyt pettymystään näkyville kisan jälkeenkään.

Pikamatkasta jäi karvas jälkimaku, mutta onneksi se ei kuitenkaan pilannut Mäkäräisen mitalimahdollisuuksia sunnuntain takaa-ajossa. 34 sekuntia ei ole liikaa kiinni otettavaksi, sillä suomalaistähti näyttää olevan hyvässä iskussa.

Pehmeän ladun ansasta kärsi Mäkäräisen tavoin Italian Dorothea Wierer, yksi mitalisuosikeista hänkin. Naisten pikamatka osoitti, että MM-mitaleille on tunkua. Kovia ampumahiihtäjiä on paljon, ja sekuntitaistelu on tiukkaa. Neljän ammunnan takaa-ajossa on sunnuntaina luvassa jännittäviä vaiheita.

Slovakian Anastasia Kuzmina osoitti Östersundissa olevansa suurkisojen menestyjä. Kolminkertainen olympiavoittaja on nyt myös maailmanmestari.

Kuzminan vieressä mitalistien haastattelussa istui tyytyväinen Laura Dahlmeier. Saksalainen ei ole tänä talvena ollut huippukunnossa maailmancupissa, mutta MM-kisoissa hän nousi taas mitalikorokkeelle.

Suomen päävalmentaja Jonne Kähkönen ei peitellyt harmitustaan ykköstähtensä kaaduttua. Kähkönen siirsi kuitenkin katseensa nopeasti takaa-ajoon. Luotto Mäkäräiseen on kova.

Ilon aihetta Kähkönen sai MM-kisojen ensikertalaiselta Venla Lehtoselta. Lehtonen ei onnistunut sekaviestin avausosuudellaan, mutta nousi henkisestä suostaan seuraavana päivänä pikamatkalla.

Kähkönen kertoi perjantaina, että Lehtonen oli todella syvissä vesissä viestiesityksensä jälkeen. Pettymyksen purkaminen vaati pitkän palaverin päävalmentajan kanssa. Se palaveri oli tuloksekas, Lehtonenkin on mukana takaa-ajossa.