Kommentti: Suomessa futsal mielletään usein höntsäilyksi ja harva tajuaa, miten iso laji se on maailmalla

Monesti tulee ajateltua, että Suomessa ei oikein ymmärretä urheilun globaaleja mitta- ja voimasuhteita. Otetaan esimerkki viime sunnuntailta. Se osa (urheilu)kansasta, joka ei seurannut eduskuntavaaleja, tapitti herkeämättä Naisleijonien MM-finaalia USA:ta vastaan. Maanantaina lehdet kirkuivat ja sähköinen media toisteli muutoin Suomen jatkoajalla kokemaa vääryyttä.

Aiemmin päivällä Suomi oli voittanut futsal-maaottelussa Espanjan, joka on lajin maailmanrankingissa sijalla 2 ja Euroopan ykkönen. Futsalin maailmanrankingissa on 167 maata, Suomi on sijalla 30. Globaalisti tulos on verrattavissa siihen, jos Suomi voittaisi Espanjan jalkapallossa.

Valtaosa medioista kuittasi uutisen yhdellä rivillä tulospörssissä, valtamedia Helsingin Sanomat ei edes tuloksella. Siitä, kun Suomi pelasi jalkapallossa Espanjan kanssa tasapelin MM-karsinnassa kuusi vuotta sitten, puhutaan yhä Gijonin ihmeenä.

KaDyn pelaajista Espanjaa olivat kukistamassa kapteeni Mikko Kytölä, Jani Korpela sekä maalivahti Juha-Matti Savolainen. Myös Sergei Korsunov kuuluu maajoukkueen vakiomiehiin. KaDy taas pelasi syksyllä futsalin Mestarien liigan Main Roundilla eli varsinaisessa kilpailussa. Huomasitteko?

Kuten Kytölä minulle totesi, Suomessa harva tajuaa, miten iso laji futsal on maailmalla, miten kovaa kilpailu lajin huipulla on ja miten paljon lajissa liikkuu rahaa. Kyse ei todellakaan ole höntsäilystä, puuhastelusta tai jalkapallon oheisharjoittelusta, kuten Suomessa usein mielletään.

Futsaliin liittyy Suomessa paljon tietämättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja suoranaista vähättelyä. Palloliittokaan ei ole osannut hyödyntää maajoukkueen Pohjoismaiden mestaruuksia, muita hyviä kansainvälisiä otteita ja lajin kiistatonta ”yleisöystävällisyyttä” markkinoinnissa juuri mitenkään. Espanjan-kaatoa seurasi Vantaalla noin 600 katsojaa.

– Tärkein asia, minkä voin itse tehdä, on suhtautua lajiin vakavasti ja kunnioittaa sitä. Tällä tavoin moni lähipiirissäni on huomannut, että tämä on huippu-urheilua, Kytölä sanoi.

Tänään ja maanantaina tätä Euroopan huipputason urheilua esitetään Monnarilla. Vaan kiinnostaneeko tuo liikuntapääkaupungissa?