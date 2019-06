Kommentti: Tänakilla on iskun paikka

Sebastien Ogier saa Sardinian rallista enintään viisi pistettä, jos hän onnistuu voittamaan bonuspätkän sunnuntaina. Kuljettajien MM-sarjaa johtava Ogier hajotti perjantaina Citroeninsa vasemman etupyörän ripustuksen kiveen ja keskeytti.

Thierry Neuvillen kartanlukija Nicolas Gilsoul luki belgialaiselle väärän nuotin, ja parivaljakko ajoi penkkaan. Hyundain jäähdyttäjään tuli reikä, mutta he pystyivät korjaamaan sen. Mutta 25 sekunnin aikatappio kiusaa heitä loppuun saakka.

Kuljettajien maailmanmestaruudesta taistelevasta kolmikosta Ott Tänak suoriutui päivästä parhaiten. Hän ei tehnyt virheitä ja on rallissa kolmantena. Kun Neuville on vasta seitsemäntenä, on Tänakilla iskun paikka.

Ogier johti MM-sarjaa kahden pisteen erolla Tänakiin ennen Sardinian rallia. Neuville oli kolmantena kahdeksan pisteen päässä Tänakista. Jos virolainen ajaa maaliin asti kolmen parhaimman joukossa, nousee hän MM-sarjan johtoon.

Jyväskylässä olisi sitten mahdollisuus antaa kenties ratkaiseva niitti Ogierille ja Neuvillelle.

Tänak voitti Jyväskylän MM-rallin viime vuonna näytöstyyliin ja samaa voi odottaa tänäkin vuonna. Toyotan rallitalliin on tulossa jälleen mestaruusjuhlat kauden päätteeksi.