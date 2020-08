Kompastuuko Bayern omaan ylivoimaisuuteensa? "PSG lipoo huuliaan katsellessaan Bayernin puolustuslinjaa"

Saksalainen Bayern München on hävinnyt kilpailullisen jalkapallo-ottelun edellisen kerran viime joulukuussa. 30 pelin jaksoon mahtuu 29 voittoa ja 1 tasapeli. Paris Saint-Germainin kaataminen sunnuntaina Lissabonissa jalkapallon miesten Mestarien liigan loppuottelussa tarkoittaisi 30. voittoa ja himoittua "triplaa".

Kotimaansa liigan, cup-kilpailun ja Mestarien liigan on edellisen kerran pystynyt voittamaan Barcelona kaudella 2014–2015. Bayern onnistui tempussa 2013–2014. Vain Barcelona on saavuttanut triplan kahdesti.

Bayernin menestyksen on luonut päävalmentaja Hansi Flick, joka nousi marraskuussa 2019 apuvalmentajan paikalta Niko Kovacin tilalle. Flickin Bayern on pelannut yltiöpaineistavaa ja ylhäältä prässäävää jalkapalloa.

– Flick sanoi ensimmäisenä päivänään päävalmentajana, että haluaa meidän pelaavan rohkeasti ja ottavan riskejä. Hän ei halua, että pelkäämme puolustuksen horjumista, Bayernin Thomas Müller sanoi kilpailun verkkosivuilla.

Murskaava Bayern

Bayern on murskannut vastustajansa korkealla prässillä. Huonosti organisoitu Barcelona oli puolivälierissä täysin vastaantulija ja jäi Bayernin jalkoihin maalein 8–2. Lyonin Bayern voitti 3–0, Chelsean kahden ottelun yhteismaaleilla 7–1.

Urheiludataa analysoivan Optan mukaan Bayern on osunut kauden kymmenessä ottelussa 42 kertaa. Aiempi Mestarien liigan yhden kauden maaliennätys on Barcelonan kaudella 1999–2000 tekemä 45 maalia 16 ottelussa. Silti juuri Bayernin pelitapa voi kostautua sille.

– Jos he pelaavat noin sunnuntaina, he eivät voita Mestarien liigaa. PSG:llä on (Lyonia ja Barcelonaa) parempia pelaajia hyödyntämään tiloja puolustuslinjan takana, saksalaislegenda Lotthar Matthäus varoitti AFP:lle PSG:n hyökkääjäparista Neymar–Kylian Mbappe.

Bayernin välieräottelu ei säväyttänyt myöskään PSG:tä seuraavaa toimittaja Chris Burkea.

– Lyon saattoi hävitä, mutta he tekivät PSG:stä suuren ennakkosuosikin finaaliin osoittamalla Bayernin haavoittuvaisuuden. PSG lipoo huuliaan katsellessaan saksalaisten korkealla puolustavaa linjaa, jonka virheitä Lyon ei pystynyt hyödyntämään, Burke arvioi kilpailun verkkosivuilla.

Ranskalaiset eivät ole juhlineet

Ranskalaisjoukkueen Mestarien liigan voitosta on kulunut 27 vuotta, kun Marseille kukisti Milanin vuoden 1993 loppuottelussa. Bayern on edennyt murskaavasti kohti kilpailun voittoa, mutta PSG on tiputtanut tämän kauden kilpailusta jo kaksi saksalaisjoukkuetta. Neljännesvälierissä PSG:lle taipui Dortmund, välierissä Leipzig.

– Täytyy vain pysyä rauhallisena ja valmistautua tulevaan kuin mihin tahansa muuhun peliin. Peli on jo niin erityinen, että miksi sitä pitäisi erikseen ylikorostaa motivaatiovideoilla tai -puheilla? PSG-luotsi Thomas Tuchel järkeili otteluennakossa.