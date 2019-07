Kirittäret lukuisiin suomenmestaruuksiin johdattanut Jussi "Nalle" Viljanen on solminut seuran kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen. Vuonna 1994 uransa aloittaneen Viljasen intohimo ei ole vuosien varrella kadonnut mihinkään.

– Myötä- ja vastoinkäymisissä, kaikki haasteet siinä joukkueen matkalla ovat se syy, miksi sitä tekee. Syksy on aina aikaa näyttää, mihin sitten se joukkueen matka vie, sanoo Viljanen.

Tulevana keskiviikkona Viljaselle tulee täyteen huimat 500 ottelua naisten superpesiksen pelinjohtajana.

– 500 runkosarjapeliä on paljon, mutta ainakaan itse en koe, että olisin leipääntynyt. Kyllä sitä koko ajan yrittää keksiä uusia juttuja, hän sanoo.

Toiseksi eniten otteluita on kertynyt Kirittärien nykyiselle kakkospelinjohtajalle Petri Kaijansinkolle, joka on toiminut pelinjohtajana 361 ottelussa.

Keskiviikkoisessa juhlaottelussa vastassa on Porin Pesäkarhut, joka on Viljaselle tuttu joukkue.

– Hieno juttu, että sattui Pesäkarhut tulemaan vastaan. Ensinnäkin siitä tulee hieno ottelu, ja olen itsekin siellä neljä vuotta ollut pelinjohtajana ja yhden mestaruuden voittanut, hän sanoo.

Sopimusneuvottelut sujuivat Viljasen mukaan helposti, sillä seura on rakas. Hän ei halunnut pitkittää sopimuksen tekemistä pitkälle syksyyn.

– Kyllähän Kirittäret ja Jyväskylän Pesis ovat itselleni enemmän kuin seura. Muutamia kertoja olen neuvotellut muualle, ja silloin se on enemmän sitä raakaa neuvottelua, Viljanen sanoo.

Seuran puheenjohtajan Sami Kantasen mukaan uutinen on mieluisa myös seuran kannalta. Kantasen mukaan seuralla on kaksi teesiä, joista ensimmäinen on seuran jatkuvuuden varmistaminen taloudellisesti ja urheilullisesti.

– Nalle on tehnyt seurassa pitkän päivätyön. Hänellä on intohimo tähän tekemiseen.

Seuran toinen teesi on Kantasen mukaan yhteisöllisyys, mihin kahden vuoden pestaus myös sopii.

–Nalle on yhtä kuin Mr. Pesäpallo täällä Jyväskylässä pelinjohtajana. Hänet tunnetaan laajasti, ja nyt kokemus palkitaan keskiviikkona.

Sopimus on kahden vuoden mittainen seuran ja Viljasen yhteisestä halusta.

– Katsotaan sitten kahden vuoden päästä, onko vielä yhtä kova intohimo ja miten on mennyt molemmin puolin, Viljanen sanoo.

Ensi vuoden joukkueen rakentamisen ja sopimusneuvotteluiden kannalta tieto tulevan kauden pelinjohtajasta on tärkeä. Seurajohtajan ja kakkospelinjohtajan Petri Kaijansinkon mukaan pelaajien ensimmäinen kysymys on juuri se, kuka on pelinjohtaja.

– Jotta ratas saadaan isosti pyörimään, tämä helpottaa paljon. Naisille se on todella tärkeä asia, että kuka on pelinjohtaja ja kuka heitä valmentaa, sanoo Kaijansinkko.

Kun Viljanen on varmistunut pelinjohtajaksi, voi hän osallistua sopimusneuvotteluihin yhdessä Kaijansinkon kanssa vielä tiiviimmin.

– Hän voi vastata, kun pelaaja kysyy, että mikä hänen roolinsa on, Kaijansinkko sanoo.

Tähän mennessä pelaajista jatkosopimuksen ensi kaudelle seuran kanssa on solminut nuori Venla Karttunen. Nuorten pelaajien ja seuran toiminnan kehittäminen ovat myös osa Viljasen työnkuvaa.

– Kyllähän se lähellä sydäntä on. En olisi tehnyt jatkosopimusta ellei sitä halua olisi, hän sanoo.