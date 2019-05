Kontinen ja Peers helposti jatkoon, mutta ilman puheita helppoudesta

Henri Kontinen ja John Peers etenivät vaivatta tenniksen Ranskan avoimen mestaruusturnauksen nelinpelin kolmannelle kierrokselle kukistamalla Brasilian Marcelo Demolinerin ja Intian Divij Sharan erin 6–3, 6–4. Ottelu kesti vain tunnin, mutta Kontinen ei ottelun jälkeen halunnut kuulla puheita helposta pelistä.

– No kyllä aina on haaste. Ei ole varmaan ikinä ollut matsia, jossa olisi tiennyt ennen tai kesken pelin varmuudella että voittaa. Aina se vaatii hyvää keskittymistä, jos tuntuu että kulkee hyvin ja on parempi, että pitää sen yllä. Se voi niin nopeasti muuttua. Yksi huolimaton syöttövuoro siihen, jos se olisi toisessa erässä tullut, yhtäkkiä olisimme olleet murrolla perässä ja se voi mennä kolmanteen erään. Nämä ovat niin pienestä kiinni, että ei voi sanoa, että helposti tuli, mutta hyvä ottelu meiltä, Kontinen sanoi.

Nelinpelin kolmannella kierroksella Kontisen ja Peersin tielle asettuvat Yhdysvaltain Rajeev Ram ja Britannian Joe Salisbury, jotka on sijoitettu yhdenneksitoista. Kontinen ja Peers on sijoitettu kahdeksanneksi.

"Paljon olen leikkinyt pallon kanssa"

Kontinen ja Peers veivät avauserän 6–3 yhden syötönmurron turvin. Toisen erän alussa Sharan ja Demoliner paransivat syöttöpeliään ja erä eteni tasaisesti seitsemänteen peliin, jossa Kontinen ja Peers mursivat vastustajien syötön ja menivät 4–3-johtoon. Tämän jälkeen omien syöttövuorojen pitäminen riitti Kontiselle ja Peersille voittoon, ja suomalainen teki vahvaa työtä verkolla.

– No joitain asioita tulee varmasti vähän luonnostaan. Varmasti isoin osa jostain pelin luvusta ja pallonkäsittelystä kumpuaa ihan nuoruudesta. Paljon olen leikkinyt pallon kanssa ja tehnyt kaikenlaista, niin se on auttanut, mutta verkkopeli on tullut treenaamalla. Kaksi ihmistä voi treenata yhtä paljon, ja toinen on parempi, että en tiedä mikä siinä on, mutta treenin kautta se on tullut, Kontinen selvitti.