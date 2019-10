Kontinen ja Peers putosivat Pariisissa, eikä Kontinen halunnut kysymyksiä parin jatkosta

Henri Kontisen ja John Peersin taival tenniksen Pariisin Masters 1000 -turnauksen nelinpelissä tyssäsi ensimmäisellä kierroksella kahden erän tappioon Puolan Hubert Hurkaczille ja Saksan Jan-Lennard Struffille.

Ottelun jälkeen Kontinen ei halunnut kysymyksiä jatkostaan pitkäaikaisen parinsa John Peersin kanssa, mikä saattaa enteillä yhteistyön lopun häämöttämistä.

Kontisen ja Peersin yhteistyö alkoi kaudella 2016. Seuraavana vuonna Kontinen ja Peers voittivat Australian avoimen mestaruusturnauksen ja nousivat maailmanlistan kärkeen, mutta tuon kauden jälkeen kaksikon menestys on hiipunut.

Pariisin turnauksessa Puolan Hubert Hurkacz ja Saksan Jan-Lennard Struff kukistivat Kontisen ja Peersin 6–4, 7–6 (12–10).

Hurkacz ja Struff johtivat toisen erän katkaisupeliä jo 6–2, mutta Kontinen ja Peers voittivat viisi peräkkäistä pistettä ja kampesivat 7–6-johtoon. Kontisella ja Peersilla oli useita eräpalloja, mutta lopulta Hurkacz ja Struff pysäyttivät katkaisupelin lukemiin 12–10.

– Tuommoiset tappiot harmittavat. Aloitimme tosi huonosti, saatiin käännettyä kelkka, meinattiin saada kaivettua voittoa mutta ei ihan riittänyt, Kontinen sanoi.

"Aika vaikeita aikoja on ollut"

Tappion myötä Kontisen ja Peersin mahdollisuudet päästä tämän kauden ATP-finaaleihin Lontooseen kutistuivat varamiespaikan kokoisiksi.

– Nyt homma ei valitettavasti ole enää meidän käsissä. Se on aina yksi tavoitteista, yksi vuoden kohokohdista pelata siellä. Nyt sormet ristissä, että saadaan jeesiä, Kontinen sanoi.

Kontinen ja Peers joutuvat odottamaan Pariisin turnauksen loppuun ennen heidän mahdollinen pääsynsä ATP-finaaleihin ratkeaa.

– Tässä on nyt Pariisin kisa loppuun asti ennen kuin selviää kohtalo. Niin kauan kuin ilmoitetaan, ettei ole Lontooseen asiaa, pidetään kuntoa yllä. Toivon mukaan joku ihme tapahtuu.

Kontinen kuvasi kulunutta kautta vaikeaksi.

– Aika vaikeita aikoja on ollut vuoden aikana pelillisesti. Monta kertaa on tuntunut olevan ihan hilkulla, että saataisiin käännettyä kelkka. Australiassa meni hyvin ja sitten on ollut kisoja, joissa peli on tuntunut hyvältä, mutta ei vain ole saatu tuloksellisesti sellaista kautta mitä olisi haluttu.