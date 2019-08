Kontinen ja Peers voittivat kolmessa erässä US Openin avauskierroksella

Henri Kontinen ja John Peers ovat selviytyneet jatkoon tenniksen Yhdysvaltain avointen nelinpelin ensimmäiseltä kierrokselta. Suomalais-australialainen pari toipui New Yorkissa avauserän tappiostaan ja voitti meksikolaisen Santiago Gonzalezin ja pakistanilaisen Aisam-Ul-Haq Qureshin kolmessa erässä 5–7, 7–6 (7–4), 6–3.

Kontinen kuvaili tulosta taisteluvoitoksi.

– Tenniksessä aika monesti on kiinni siitä että mikä on huonon päivän taso, ja me pystyttiin tänään kaivamaan voitto vaikka ei ollut paras päivä. Tärkeintä, että ollaan kisassa mukana. Uskon varmasti että pelataan paremmin seuraavassa matsissa, Kontinen sanoi STT:lle.

Avauserän Kontinen ja Peers hävisivät, kun Gonzalez ja Qureshi saivat syötönmurron Kontisen mukaan "vähän halvalla." Toisen erän alkuun suomalais-australialainen pari sai heti murron ja vaikka Gonzalez ja Qureshi paikkasivat sen pian, hyvä alku toi Kontiselle ja Peersille potkua.

– Totta kai iso tiebreak tokassa erässä, ja siinä oli aika vahva tunne kolmanteen tullessa.

Kolmannessa erässä yksi syötönmurto riitti Kontisen parille ottelun voittoon.

"Koitetaan jatk

aa voittojen tiellä"

Kontinen ja Peers on sijoitettu turnauksessa 14:nneksi. Toisella kierroksella he kohtaavat Argentiinan Leonardo Mayerin ja Portugalin Joao Sousan, jotka tulevat suomalais-australialaisen parin tielle jo kolmatta kertaa tämän kauden Grand slameissa.

Kontinen ja Peers voittivat Mayerin ja Sousan tammikuussa Australian avointen välierissä ja toukokuussa Ranskan avointen avauskierroksella. Kontinen sanoi, että he pelasivat Peersin kanssa molemmat ottelut "tosi hyvin".

– He ovat todella vahva pari takakentältä, tietenkin kun ovat kaksinpelaajia. Mutta he ovat pelanneet kyllä hyvää nelinpeliä Australiassa. Varsinkin kaikki jotka seurasivat tietävät, että he eivät ole helppo vastus. Mutta koitetaan jatkaa voittojen tiellä.