Kontinen ja Struff Australian avoimien puolivälieriin – Kontinen: "Vaaralliset vastustajat"

Tenniksen Australian avoimissa Henri Kontinen ja saksalainen Jan-Lennard Struff ovat päihittäneet miesten nelinpelissä Italian Simone Bolellin ja Ranskan Benoit Pairen. Kontinen ja Struff voittivat suoraan kahdessa erässä lukemin 7–5, 6–3.

Kontinen kuvaili Pairea ja Bolellia taitaviksi pelaajiksi.

– Ihan hyvä matsi, vaaralliset vastustajat, Kontinen sanoi STT:lle.

Ottelun alussa molemmille pareilla oli murtomahdollisuudet, joita ei kuitenkaan päästy hyödyntämään.

– Paine, joka oli saatu kasattua niiden syöttöihin, palkitsi. Saatiin murto, Kontinen kommentoi ensimmäistä erää.

Luvassa tiukka vääntö

Kaksikko etenee puolivälieriin. Seuraavaksi heillä on vastassaan 11:nneksi sijoitetut yhdysvaltalainen Rajeev Ram ja brittiläinen Joe Salisbury. Kaksikko on Kontiselle tuttu. Hän on pelannut heitä vastaan aikaisemman parinsa John Peersin kanssa.

– Varmasti tulee tiukka vääntö. Koitetaan käyttää tsäänssit, joita tulee vastaan, Kontinen pohti.

Peers ja Kontinen pelasivat yhdessä neljä vuotta. Kaksikon yhteistyö päättyi viime kauteen.

Australian avoimet on ollut Kontisen ja Struffin debyytti. Suomalaispelaajan mukaan Struff on pelityyliltään erilainen pari kuin Peers, mikä vaikuttaa myös Kontisen pelitapaan.

Kontisen mukaan yhteistyö uuden parin kanssa on alusta asti tuntunut hyvältä ja yhdessä pelaaminen helpottuu ottelu ottelulta.

– Joka matsi, mikä saadaan vyön alle yhdessä, on enemmän kokemusta yhdessä pelaamisesta.