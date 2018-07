Kontinen ja Watson jatkoon Wimbledonin sekanelinpelissä

Henri Kontinen ja hänen brittiparinsa Heather Watson mursivat vastustajansa syötön yli tunnin ja 45 minuutin pelin jälkeen ja ratkaisivat sekanelinpelin toisen kierroksen ottelun edukseen Wimbledonin tennisturnauksessa. Pari kukisti myöhään maanantaina Puolan Marcin Matkowskin ja Romanian Mihaela Buzarnescun erin 6–2, 5–7, 7–5.

Suomalais-brittiläisen kaksikon yhteistyöllä on vahvaa taustaa, sillä kaksi vuotta sitten he voittivat Wimbledonin sekanelinpelin mestaruuden. Tänä vuonna heidät on sijoitettu turnauksessa 16:nneksi. Pari pääsi suoraan toiselle kierrokselle.

Maanantain avauserässä Kontinen ja Watson näyttivät rallattelevan nopeaan voittoon, sillä ottelu oli yhdeksän minuutin pelaamisen jälkeen jo 3–0. Erä kesti lopulta 24 minuuttia, eivätkä Kontinen ja Watson menettäneet kertaakaan syöttövuoroaan.

Toinen erä kääntyi puolalais-romanialaiselle kaksikolle 5–5-tilanteen jälkeen. Päätöserä eteni myös 5–5-lukuihin, kunnes Watson piti syöttönsä, ja erä päättyi Kontisen ja Watsonin syötönmurtoon.

Kontinen ja Watson kohtaavat seuraavaksi kolmanneksi sijoitetun parin Ivan Dodig Kroatia/Latisha Khan Taiwan.