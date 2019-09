Kontinen putosi US Openin sekanelinpelistä – "Olisi voinut mennä miten päin tahansa"

Henri Kontisen taival Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa on päättynyt. Kontinen ja hänen hollantilaisparinsa Demi Schuurs hävisivät sekanelinpelin puolivälierissä.

Kolmanneksi sijoitetut Australian Samantha Stosur ja Yhdysvaltain Rajeev Ram voittivat Kontisen ja Schuursin 4–6, 6–4, [14–12]. Kontinen ja Schuurs oli sijoitettu turnauksessa kuudenneksi.

Avauserässä Kontinen ja Schuurs saivat kaksi syötönmurtoa, kun heidän vastustajansa saivat yhden. Toisen erän alkuunkin suomalais-hollantilainen pari sai murron.

– Meillä oli erä ja murto, totta kai siitä haluaisi puristaa kahdessa erässä voiton, mutta ei saatu. He nostivat vähän tasoa, ja me ei syötetty niin hyvin tokassa erässä, Kontinen kertoi STT:lle.

Kontisella ja Schuursilla oli voiton ratkaisseessa katkaisupelissä kaksi ottelupalloakin, mutta Stosur ja Ram käänsivät pelin lopulta itselleen. Stosur on naisten kaksinpelin US Open -voittaja vuodelta 2011.

– Kolmas erä nyt olisi voinut mennä miten päin tahansa, pari matsipalloa oli mutta ei tullut kotiin, Kontinen tuumi.

– Ihan hyväntasoinen matsi.

Kontinen pelasi sekanelinpeliä ensimmäistä kertaa Schuursin kanssa. Hollantilainen on naisten nelinpelin maailmanlistalla kahdeksantena.

– Totta kai kun on uusi pari, niin on aina vähän erilaista, sillä on oma tyyli, mitä tykkää tehdä kentällä. Mun mielestä meillä synkkasi ihan hyvin, mukava tyyppi ja todella taitava pelaaja. Oli kiva pelata kyllä, suomalainen kehaisi.

Seuraavaksi Davis cup

Kontinen putosi jo aiemmin miesten nelinpelistä toisella kierroksella australialaisparinsa John Peersin kanssa. Seuraavaksi suomalaispelaaja kääntää katseensa Davis cupin otteluun, jossa Suomi kohtaa Itävallan 13.–14. syyskuuta.

Itävallan suurin tähti on maailmanlistan nelonen Dominic Thiem, jonka osallistuminen otteluun Suomea vastaan on vielä epävarmaa. Thiem toipuu virustaudista.

– Kova joukkue vastassa. Tästä lennetään jossain vaiheessa Suomeen ja kokoonnutaan joukkueena sunnuntaina todennäköisesti. Treenataan yhdessä, pidetään kiva viikko ja toivon mukaan pelataan sitten hyvää tennistä, Kontinen sanoi.

Kontisen loppukauden tavoitteisiin kuuluu myös pääseminen marraskuun ATP-finaaliturnaukseen Lontooseen.

– Sinne haluaisi tietysti päästä pelaamaan. Ehkä hienoin areena, mikä meillä on, hienoja muistoja sieltä. Koitetaan pelata hyvin Aasiassa ja Euroopassa, ja jos pelataan hyvin, niin eiköhän se riitä Lontooseen.