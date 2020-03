Kontiolahden ampumahiihtocup tehostaa siivousta ja vetoaa kisavieraisiin: "Sairaana ei saa tulla kisapaikalle"

Ampumahiihdon tämän viikon maailmancupit kilpaillaan Tshekin Nove Mestossa ilman yleisöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lajin kisasirkus tulee Tshekistä Suomeen, sillä maailmancupia kisataan Kontiolahdella 12.–15. maaliskuuta.

Kontiolahden tapahtuman johtaja Tomi-Pekka Riihivuori kertoi maanantaina, että Pohjois-Karjalassa kisajärjestäjien valmistautuminen kisoihin etenee suunnitellusti. Kisat peruuntuvat vain, jos viranomaiset päättävät rajoittaa yleisötapahtumia.

– Lahdessa hiihdettiin juuri maailmancupin kisat. Elämme normaalisti, kunnes toisin ilmoitetaan, Riihivuori muistutti STT:lle.

Yleisö seuraa ampumahiihtoa pääosin ulkoilmassa, mutta sisätiloissa kisajärjestäjät aikovat tehostaa telttojen ja wc-tilojen siivousta ja desinfiointia koronaviruksen ja influenssakauden takia.

Riihivuorella on kuitenkin toive maailmancupin kisavieraille.

– Kipeänä ei tule lähteä tapahtumaan. Tämä pätee yleisön lisäksi talkoolaisiin, Riihivuori korosti.

Riihivuoren mukaan Kontiolahden kisoihin osallistuu noin 600–700 urheilijaa, joukkueiden ja median edustajaa. Katsojatavoite neljällä päivälle on 25 000–30 000 kävijää.

– Vuonna 2018 meillä oli 23 000 kävijää kisoissa, Riihivuori kertoi.

Kisajoukkueet saapuvat Kontiolahdelle suoraan Tshekin maailmancupista viikon kuluttua maanantaina ja viipyvät viikon.

– Kaikki on aikataulussa, ja Pohjois-Karjalassa on talvi. Etelästä on kyselty, voiko täällä hiihtää, mutta voisimme pitää kisat vaikka huomenna, Riihivuori sanoi.

Kontiolahden kisat alkavat 12. maaliskuuta miesten 10 kilometrin pikamatkalla. Lisäksi ohjelmassa on naisten pikakilpailu, takaa-ajokilpailut ja sekaviestit.

Tällä viikolla maailmancupissa Nove Mestossa kisat alkavat torstaina naisten 7,5 kilometrin pikamatkalla. Tällä kaudella yhden voiton ottanut Kaisa Mäkäräinen on suomalaisista cupissa parhaissa asemissa, 12:ntena.