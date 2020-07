KooKoo kiinnitti yli 200 NHL-ottelun ruotsalaishyökkääjä Anderssonin – Puustiselle jatkosopimus HPK:n kanssa

Jääkiekkoliigan KooKoo saa riveihinsä NHL-kokemusta omaavan ruotsalaishyökkääjän. 31-vuotias keskushyökkääjä Joakim Andersson liittyy kouvolalaisseuran riveihin yksivuotisella sopimuksella.

Andersson pelasi vuosina 2011–16 NHL:ää Detroit Red Wingsissä, jossa hänelle kertyi 205 ottelua ja tehopisteet 15+21=36.

Kaksi viime kautta hän on pelannut Ruotsin SHL:ssä HV71:n riveissä. Hän haali ruotsalaisseurassa 100 ottelussa tehot 14+27=41. Andersson on edustanut Ruotsin pääsarjassa myös Frölundaa ja Örebrota.

– Hän on vahva esimerkkijohtaja ja tekee pelin pieniä voittavia ratkaisuja 700 ottelun kokemuksella kovista kiekkoliigoista, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoo seuran verkkosivuilla.

– Andersson tuo paljon sellaista osaamista, jota olemme hakeneet joukkueeseemme.

KooKoon kokoonpanossa oli jo ennestään kolme ruotsalaispelaajaa.

Viime kaudella tehoillut Puustinen jatkaa HPK:ssa vuoteen 2022

HPK:n viime kauden tehomiehiin kuulunut Valtteri Puustinen on tehnyt seuran kanssa jatkosopimuksen, joka kattaa kauden 2021–22.

Puustinen, 21, saapui HPK:n B-junioreihin vuonna 2016, ja kaksi viimeistä kautta hän on pelannut Liigassa. Viime kaudella laitahyökkääjä keräsi tehot 17+23=40, mikä oikeutti joukkueen sisäisen pistepörssin toiseen sijaan ja sisäisen maalipörssin voittoon.

HPK näkee yhä kehittyvän Puustisen yhtenä joukkueen tulevaisuuden kulmakivistä.

– Valtteri on iso osa HPK:n tulevaisuutta. Hän on ottanut isoja kehitysaskeleita urheilijana ja pelaajana. Valtteri on osoittanut, että hän pystyy auttamaan joukkuetta voittamaan pelejä, HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola sanoi tiedotteessa.

– Kerhon pelitapa sopii minulle todella hyvin ja uskon, että pystyn täällä vielä ottamaan sen seuraavan stepin omalla uralla, arvioi Puustinen.